Fudbaler Strahinja Eraković: Trudim se da pomognem mlađim saigračima

ANTALIJA – Fudbaler Crvene zvezde Strahinja Eraković izjavio je da svaki trening na pripremama u Antaliji pojednako važan i dodao je da se trudi da što više pomaže mlađim saigračima.

„Dosta su bitne sve vežbe koje radimo. Prvih nedelju dana radimo na kondiciji, kako bi se fizički spremili što bolje. Posle toga će doći i ono malo lepše – rad sa loptom, iako smo i do sada pokrivali to koliko je bilo moguće. Naravno, tu je i svakodnevni rad na taktici. Postavljamo šablone koje imamo, i uklapamo kako bi to trebalo da izgleda na terenu“, rekao je Eraković za klupski sajt.

Foto:Tanjug/F. Krainčanić/Arhiva, ilustracija

(Tanjug)

