Fudbaleri Francuske u finalu SP pobedom protiv Maroka

Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se večeras drugi put uzastopno u finale Svetskog prvenstva, pošto je u polufinalu pobedila Maroko sa 2:0.

Na stadionu Al Bajt aktuelni svetski šampion poveo je u petom minutu golom Tea Ernandesa, a pobedu je obezbedio Randal Kolo Muani pogotkom u 79. minutu.

Francuska će u finalu u nedelju od 16 časova na stadionu Lusail igrati protiv Argentine, koja je u utorak uveče pobedila Hrvatsku sa 3:0.

Francuska je povela posle prve šanse na utakmici. Antoan Grizman je prošao po desnoj strani i centrirao do Kilijana Mbapea, njegov šut blokirala je odbrana Maroka, lopta se odbila do Ernandesa koji je iz voleja poslao u mrežu, izmedju dva protivnička defanzivca na gol-liniji.

Maroko je pet minuta kasnije imao šansu kada je Azedin Unai šutirao sa ivice šesnaesterca, a golman Ugo Loris dobro odbranio. U 16. minutu šansu je imao i Hakim Ziješ, ali je šutirao pored gola.

Samo minut kasnije na drugoj strani posle duge lopte i brzog napada Olivije Žiru je prošao Romana Saisa i posle snažnog šuta pogodio stativu. Sais je posle toga zamenjen zbog povrede, a u igru je ušao Selim Amala.

Aktuelni šampion imao je više loptu, ali nije bilo većih prilika sve do 36. minuta. Orelijen Čuameni je dobro prošao i dodao do Mbapea koji je šutirao, a loptu je pred golom izbacio Džavad El Jamik. U nastavku akcije lopta je došla do Žirua koji je šutirao pored gola.

U 40. minutu posle kornera Grizmana, Rafael Varan šutirao je pored stative, a četiri minuta kasnije Maroko je propustio dobru šansu za izjednačenje. Ziješ je izveo korner, loptu je glavom izbio Žiru, ona se odbila do El Jamika koji je pokušao makazicama, ali je golman Loris dobro intervenisao i uz pomoć stative sačuvao mrežu.

Do kraja poluvremena marokanski fudbaleri su napadali ali nisu uspeli da izjednače.

Francuska je izvela brz napad u 47. minutu, prošao je Mbape po levoj strani i centrirao, ali nije pronašao nijednog saigrača. Mbape je i četiri minuta kasnije ponovo pokušao isto, prošao je po levoj strani, ali ga je u poslednjem trenutku zaustavio Sofijan Amrabat.

Maroko je posle toga pojačao napade, u 53. minutu dve prilike imao je Jusef En Neziri, ali su ga zaustavili Varan i Ibrahima Kunate. Nedugo zatim dobro je intervenisao i Grizman kada je uspeo da zaustavi Hakimija, a u 63. minutu i loptu Bufala.

Marokanski fudbaleri igrali su borbeno, a na trenutke i grubo, uglavnom na Mbapeu koji je često bio na zemlji.

Francuski tim je uspeo da smiri igru i preuzme inicijativu, a šansu za drugi gol propustio je u 71. minutu kada je Markus Tiram glavom poslao loptu pored gola na centaršut Grizmana.

Francuska je udvostručila prednost u 79. minutu golom Muanija, koji je samo nekoliko trenutaka ranije ušao u igru umesto Usmana Dembelea. Tiram je dodao do Mbapea, on se oslobodio protivnika i šutirao, loptu je zakačio i usporio jedan marokanski igrač, do nje je došao Muani kome nije bilo teško da sa nekoliko metara postigne svoj prvi gol za reprezentaciju.

Maroko je do kraja utakmice pokušavao da postigne pogodak, u četvrtom minutu nadoknade imao je dobru priliku ali je Kunde pred samim golom zaustavio šut Abderazaka Hamalaha. Do kraja nije bilo prilika, pa se Francuska drugi put uzastopno plasirala u finale Mundijala, a Maroko će igrati utakmicu za treće mesto.

Maroko je prva afrička reprezentacija u polufinalu u istoriji svetskih prvenstava, a u subotu od 16 časova igraće utakmicu za treće mesto protiv Hrvatske.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.