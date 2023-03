Fudbaleri Srbije večeras protiv Litvanije počinju kvalifikacije za EURO 2024.

BEOGRAD – Fudbalska reprezentacija Srbije večeras protiv Litvanije na stadionu „Rajko Mitić“ od 20.45 sati počinje kvalifikacije za EURO 2024. godine.

Srbija nije bila na finalnom turniru od 2000. godine i selektor Dragan Stojković ne krije da je cilj da se ekipa, konačno, plasira tamo gde joj je mesto.

„Uvek morate da imate neki cilj koji je realan. Mi stavljamo ispred sebe cilj da želimo da igramo u Nemačkoj. Znamo da moramo ići korak po korak. Kvalifikacije smo za Svetsko prvenstvo uspeli da završimo na način koji zaslužuje pohvale. Ligu nacija smo završili na prvom mestu, što znači da srpski fudbal ima kvalitet. Na Svetskom prvenstvu smo imali jedno klizanje i pucali smo, ali smo promašili metu. Pred nama je novi izazov koji se zove Evropsko prvenstvo. Moramo ići korak po korak. Ovakva šansa ne sme da se propusti. Nema nikakve razlike u kvalifikacijama. Sa jedne strane je bila Doha, a sada je Nemačka“, istakao je Stojković na konferenciji za medije.

On je rekao da prema svakom protivniku gaji poštovanje.

„O rezultatima litvanskog nacionalnog tima, to za vas nije zadovoljavajuće. Kao i uvek, koncentrišemo se na našu igru. Biće izazov za nas, ali i za njih. Ovo je samo početak. Svih pet ekipa u grupi ima istu šansu, da bude deo Evrope. Znam da su promenili trenera i da neki igrači igraju u Srbiji. Imamo sve informacije o Litvaniji, kao i oni o nama. Tako da nema iznenađenja“, konstatovao je selektor Srbije.

Kapiten repezentacije Srbije Dušan Tadić dodao je da cela ekipa teži da bude bolja iz meča u meč.

„Tvrda ekipa, pokušaće da zatvore prilaz golu. Mi ćemo probati da igramo naš fudbal, napadački. Mislim da smo prebrodili Svetsko prvenstvo, da smo to ostavili iza sebe. Uvek težimo da budemo bolji. Imamo novi ciklus. Očekujem da će pokušati da odbrane svoj gol i pokušati preko kontra napad. Pokušaćemo da pokažemo da smo bolji bez obzira na to ko je sa druge strane. Fokusiramo se na sebe i to je to“, zaključio je Tadić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.