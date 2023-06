Fudbaleri TSC-a počeli pripreme za novu sezonu

Fudbaleri TSC-a počeli su danas pripreme za novu sezonu, u kojoj ih očekuju utakmice u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Trener kluba iz Bačke Topole Žarko Lazetić najavio je da će ekipa u tom gradu trenirati narednih deset dana, a zatim sledi odlazak u Sloveniju.

„Prvu utakmicu (prijateljsku) igraćemo 1. jula sa Voždovcem, da bi već 3. otputovali na jedanaestodnevne pripreme na Pohorje. Po povratku, 14. jula, ostaće nam još nedelju dana do početka prvenstva“, rekao je Lazetić, preneo je klub.

TSC će tokom priprema u Sloveniji odigrati tri utakmice, protiv Celja, Šturma iz Graca i mađarske Kišvarde.

Lazetić je istakao da TSC „kreće od nule“, kako po pitanju bodova na tabeli, tako i u pokušaju da nadogradi tim.

„Zahtevi u igri biće veliki, pred nama su i veća iskušenja jer ćemo igrati Evropu. To nam je svima jaka motivacija i izazov tako da moramo što bolje da se prilagodimo onome što nas čeka.Treba da budemo još kvalitetniji, jer to od nas očekuje klub, a i svima nam je želja da ostvarimo ciljeve“, ocenio je on.

Klub su napustili Luka Ilić, Petar Ratkov i Jug Stanojev, a Lazetić dodaje da će ekipa biti pojačana na svim pozicijama.

„Cele prošle sezone smo odigrali 40 utakmica, a u polusezoni pred nama će ih biti 30. Samim tim trebaće nam mnogo više fudbalera koje možemo da rotiramo. Kao i svaki trener, i ja želim da imamo duplirane pozicije igrača istog kvaliteta. Mislim da smo na dobrom putu da to ostvarimo, a klub čini sve što može da to bude što pre. Naravno, obaveštavaćemo javnost iz dana u dan o pojačanjima, promenama i svim novitetima u timu. Rezultati će se videti u prvenstvu, na prvim utakmicama koje odigramo“, zaključio je Lazetić.

Nova sezona u Super ligi Srbije počinje 22. jula.

(Beta)

