Gakpo karijeru nastavlja u Liverpulu

AJNDHOVEN – Holandski fudbalski reprezentativac Kodi Gakpo novi je član Liverpula, potvrdio je večeras njegov dosadašnji klub PSV iz Ajndhovena.

Kako se navodi, on će se na Enfild preseliti čim počne zimski prelazni rok za obeštećenje od 42 miliona evra, plus bonusi oko 15 miliona, što je najveći transfer u istoriji kluba.

Ranije danas pojavila se informacija da Gakpo želi samo u Mančester Junajted, baš kao i prošlog leta kada se PSV nije dogovorio sa klubom sa Old Traforda.

(Tanjug)

