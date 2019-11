Gavrilović pred ASVEL: Najjača ekipa se pokazuje rezultatima

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Andrija Gavrilović, pred meč 8. kola Evrolige protiv ASVEL-a, izjavio je ovo prilika da tim vidi gde je u ovom trenutku.

„ASVEL odlično gura, bez poraza je u francuskoj ligi. Protekla nedelja je bila prilika da malo jače treniramo i podižemo formu i da se spremimo za bliska iskljušenja koja nas očekuju. Protiv Igokee se malo nazire taj pomak u formi. Biće ispit protiv ASVEL-a, fizički vrlo moćne ekipe. Biće zanimljiv ispit da vidimo gde smo u ovom trenutku“, rekao je Gavrilović na konferenciji za medije.

On je istakao da je period bez gostovanja bio prilika da se tim oporavi da pojača inntenzitet rada, što će se, kako kaže valjda videti na terenu.

“ Pod znakom pitanja je Perperoglu, ima povredu dugotrajniju kolena, koja mu nekad donosi smetnje u smislu oticanja i bola. Derik Braun se uključio u rad ekipe, još nije u optimalnoj formi, ali radi na tome. Filip Čović počinje danas da radi sa ekipom, očekujemo da će moći da se priključi. Davidovac oseća povremeno bol u leđima, to stanje se prati, malo je izgzbio energije i malo pao u formi, pratimo to stanje iz dana u dan situaciju, potreban nam je kad se dobro oseća. Radi terapije, preventivne vežbe da to poboljša. Sa ekipom je, videćemo koliko će moći da pomogne“.

Zvezda je ove sezone loše startovala u ABa ligi i Evroligi, iako je tim crveno-belih okarakterisan kao najjaci u istoriji kluba.

„To može da se kaže na kraju sezone… Najjača ekipa se pokazuje rezultatima, to je jedino merilo. Naši ciljevi u oba takmičenja nisu se promenili, bez obzira na težak početak sezone. Sve je važno, svaka utakmica, u ABA ligi će to sigurno biti da se izborimo za plej-of, a u EL ne možemo tako da preciziramo te ciljeve kao u ABA. Utakmice jedna za durgom, jači protivnici u ABA, u tim periodima se vidi koliko je ekipa jedinstvena, spremna u formi, sledećei period za nas jedan ispit da vidimo gde se nalazimo tri nedelje od promene trenera“, zaključio je Gavrilović.

Povodom pojedinih pisanja da KK Crvena zvezda ima slučaj pred BAT-om, saopšteno je sa beogradski klub nema nijedan slučaj, jer u suprotnom ne bi mogao da igra u EL.

„Zvezda nema nijedan slučaj pred BAT tribunalom i nije u bilo kakvom procesu. Sve glasine koje su se pojavile su netačne. Nema BAT-a Dangubića, stiglo nam je pismo generalnog sekretara, nema nikakav proces. Bez finansijskog fer-pleja ne možemo da igrao EL, čisti smo, ne postoji Dangubić slučaj“, saopšteno je.

Meč između košarkaša Crvene zvezde i ASVEL-a igra se u petak od 19 sati u „Štark areni“.

(Tanjug)