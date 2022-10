Gobeljić: Kad sam čuo skandiranje, naježio sam se

BEOGRAD – Fudbaler Crvene zvezde Marko Gobeljić je izjavio da je srećan zbog pobede nad Ferencvarošem 4:1 u meču trećeg kola grupe H Lige Evrope.

„Pokazali smo od samog starta šta hoćemo. Stručni štab je odlično pripremio utakmicu, igraci su to na terenu sproveli u delo i izuzetno sam srećan zbog toga. Drago mi je što sam odigrao dobro, sve to znači za samopouzdanje i nadam se da ću u narednim mečevima biti sve bolji“, rekao je Gobeljić, preneo je zvanični sajt Crvene zvezde.

On je zahvalio navijačima na podršci na meču sa mađarskim klubom.

„Od samog starta se osetila pozitivna energija sa tribina. Prepoznali smo to na terenu i kao da smo znali da ćemo da pobedimo. Nismo ocekivali da to bude ovako ubedljivo, ali to je fudbal. Sada nas očekuje utakmica u prvenstvu, pa praktično revanš protiv Ferencvaroša. Svaki mec je bitan, tako da želimo već u nedelju da pobedimo Spartak, jer nam je cilj da naredne sezone igramo Ligu šampiona“, dodao je on.

Gobeljić je rekao da mu mnogo znači podrška Vujadina Savića, koji se sada nalazi u stručnom štabu Crvene zvezde.

„Bili smo zajedno u karantinu, razgovarali o tome kako treba da igram i gde da stojim na terenu. On zna da me motiviše i spremi za meč, tako da mi je veoma drago što je u stručnom štabu“, rekao je Gobeljić.

On je istakao da je za njega posebno emotivan momenat bilo skandiranje sa tribina.

„Naježio sam se, ali to je ono što je najveća zvezdaška snaga. Svi smo kao porodica, međusobno se poštujemo i podržavamo. Kada sam cuo „Gobelja, Gobelja“, osetio sam se kao da mogu još dve utakmice da odigram, umor je prestao da postoji“, zaključio je Gobeljić.

(Tanjug)

