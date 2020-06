Gobeljić: U subotu treba da proslavimo ono što smo osvojili

BEOGRAD – Fudbaler Crvene zvezde Marko Gobeljić rekao je da su crveno-beli titulu osvojili na terenu i da su zbog toga ponosni.

„Mi smo titulu osvojili krvareći na terenu, časno i pošteno. Ponosni smo na to. Verujem da zvezdaši to umeju da cene i da ce u subotu doći na Marakanu. Ako neko u to ne veruje, nije na nama da ga ubeđujemo. Šampionski pehar će podići nas 20 ako treba, jer znamo koliko smo sebe dali“, rekao je Gobeljić.

Izabranici Dejana Stankovića u poslednjem kolu Superlige na svom stadionu protiv Proletera (19.15) proslaviće osvajanje treće uzastopne titule šampiona Srbije.

„Bukvalno smo igrali pod blokadama, borili se za svaku loptu i sada zbog pada forme to se zaboravlja. Pa neki od nas su treću sezonu u klubu, osvajamo treću titulu u nizu uz grupe Lige šampiona i Lige Evrope imamo 60 bodova prednosti u zbiru nad prvim rivalom u tri sezone… A sve je stalo u nedelju dana. Ako neko misli da sve pre toga nije vredno neka bude. Ipak mislim da je to samo kratkotrajna ljutnja zvezdaša i da ćemo slaviti zajedno jer je ovo sezona koja će se pamtiti. Mi u subotu treba da proslavimo ono što smo osvojili, za šta smo se borili godinu dana i izborili i što kaže Borjan neka u subotu zagrme “pune tribune”, naročito poslednji stih. Mi smo šampioni!“, zaključio je Gobeljić.

(Tanjug)

