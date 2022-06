Gocić: Dolazak u Novi Beograd korak napred u karijeri

Novi trener Novog Beograda Živko Gocić rekao je danas da je dolazak u taj vaterpolo klub korak napred u karijeri i kritikovao je težak raspored takmičenja pošto su igrači preopterećeni.

„Klub koji ima ogomne ambicije i ekipa koja u svakom meču ide na pobedu, to nas stavlja u istu ravan jer i moja trenerska ambicija je najviša. Iluzorno je bilo šta obećavati u ovom trenutku, ali radićemo punom parom da to izgleda kako treba. Smatram da je ovo korak napred u mojoj karijeri“, rekao je Gocić na predstavljanju na bazenu „11. april“.

Proslavljeni reprezentativac je na klupi zamenio Igora Milanovića, koji je na kraju sezone napustio klub. Gocić je u Novi Beograd došao iz madjarskog Solnoka, sa kojim je osvojio LEN Evrokup i šampionsku titulu.

On je rekao da će se potruditi da znanje i energiju usmeri ka tome da klub napreduje.

„Koliko ćemo u tome uspeti videćemo kada se završi sezona, ali svi ćemo dati sve od sebe da igramo dobro i da sve ambicije, a one su najveće, pokušamo da ostvarimo“, dodao je osvajač 26 medalja na velikim takmičenjima sa reprezentacijom Srbije, od kojih 21 zlatne.

Gocić je dodao da će njegov stručni štab uskoro biti formiran.

On je istakao težak raspored takmičenja i da će Novi Beograd, koji ima brojne reprezentativce u svom sastavu, imati velikih problema da se pripremi za novu sezonu.

„Igrači su preopterećeni i to je tema kojom se treneri bave već duže. Igrači su završili ‘fajnal-ejt’ Lige šampiona koji je bio izuzetno naporan, imali su četiri dana odmora i otišli su da se pripremaju za Svetsko prvenstvo. Posle tog šampionata, imaće nedelju ili dve dana pauze i odmah Svetsku ligu, a pole toga i Evropsko prvenstvo u Splitu. Toliko opterećenje ni fizički ni mentalno nije normalno“, ocenio je.

On je rekao da bi rukovodeća tela FINA i LEN trebalo da uključe relevantne trenere u izradu programa takmičenja.

„Ovo je nemoguće. Oni verovatno misle da su igrači roboti. Ali nisu, to su samo ljudi od krvi i mesa koji se umaraju fizički i mentalno. Kalendar takmičenja je prosto neverovatan, da neko u samo tri meseca spoji ‘fajnal-ejt’ Lige šampiona, Svetsku ligu i svetsko i Evropsko prvenstvo. Ne znam da li to postoji u nekom drugom sportu. Biće teško, ali kako nama tako i drugim ekipama. Borićemo se s tim na sve način“, rekao je Gocić.

Reprezentacija Srbije igra na Svetskom prvenstvu u Madjarskoj, a Gocić je ekipi poželo sreću.

Generalni direktor Novog Beograda Slobodan Soro rekao je da je Gocić pravo rešenje za trenera na duge staze.

„Ono što je veoma važno je da će se Živko Gocić baviti i mladjim selekcijama kluba, koliko mu to obaveze budu dozvoljavale“, dodao je on.



Soro je potvrdio da je Novi Beograd doveo četiri pojačanja – Alvara Granadosa, Dimitriosa Kumpakisa, Radoslava Filipovića i Savu Ćetkovića, a da je Petru Tomiću istekao ugovor i da je on slobodan igrač.

(Beta)

