Gomeš: Neću u Portugaliju, imam dobru platu u Partizanu

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Rikardo Gomeš izjavio je da ne želi da se vrati u portugalsku ligu, jer je zadovoljan finansijskim uslovima koje je dobio u srpskom klubu, prenosi portugalski sajt „Zerozero.pt“.

Gomeš je karijeru počeo u Vizeli, a potom je igrao za Vitoriju Gimaraeš i Nasional pre nego što je 2018. godine stigao u Partizan. On je sezonu 2018/2019. proveo u „crno-belom“ dresu, a onda je igrao za Šaržu, Kalbu i Erzurum. Reprezentativac Zelenortskih ostrva se 2021. godine vratio u Partizan.

„Na početku letnjeg prelaznog roka imao sam ponudu Panatinaikosa, a potom i AEK-a. Takve stvari ponekad ne zavise od mene. Klubovi se nisu dogovorili, ali je to je u redu. Dobro mi je ovde, a šta bude, biće“, rekao je Gomeš.

On je odgovorio na pitanje novinara da li voleo da ponovo zaigra za neki klub iz portugalskog prvenstva.

„Teško da će se to desiti, jer mislim da timovi iz Portugalije ne mogu da mi ponude finansijske uslove kao Partizan. Nisam želeo da idem u Saudijsku Arabiju, jer bi to značilo da moja porodica mora da ide u Portugaliju“, istakao je Gomeš, koji ima ugovor sa Partizanom do 2024. godine.

„Transfermarkt“ procenjuje da napadač Partizana vredi oko četiri miliona evra. Gomeš je nedavno postao najbolji strelac u istoriji Partizana u evropskim takmičenjima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.