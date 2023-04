Gvardiola: Da ne pobeđujemo, smenili bi me

MANČESTER – Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola izjavio je pred utakmicu sa Sautemptonom da on do sada nije dobio otkaz jer pobeđuje, prenosi Skajsport.

U poslednjih mecec dana četiri kluba u Premijer ligi su promenila menadžera, dok je Čelsi vratio Lamparda koji je dobio otkaz u londonskom klubu početkom 2021. godine.

„Nažalost, ovo se često dešava. Odaću vam tajnu, pobeđujem. Da ne pobeđujemo, smenili bi me. Nisam na klupi zato što imam bolju frizuru od ostalih trenera, nego zato što pobeđujem. Sportski direktori i vlasnici klubova odlučuju kad bi trebalo nekog smeniti, ujedno ocenjuju naš rad. Dok sam bio mlađi, Engleska je držala do tradicije i čuvala trenere. U moderno doba su svi pod ogromnim pritiskom, naročito usled velikih ulaganja, to mogu da razumem. Nekad funkcioniše, nekad ne. Tako je kako je, moramo da se prilagodimo“, izjavio je Gvardiola.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.