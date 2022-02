Gvardiola: Kazniću igrače jer me nisu zvali u noćni provod

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola odbacio je danas navode da su trojica fudbalera njegove ekipe bili pijani u noćnom izlasku i našalio se da će ih kazniti jer ga nisu pozvali u provod.

Na društvenim mrežama za vikend su se pojavili snimci fudbalera Sitija Džeka Griliša, Kajla Vokera i Rijada Mahreza u noćnom izlasku u Mančesteru, a Gvardiola se našalio da je iznerviran što on nije bio pozvan, preneo je Skaj.

U jednom snimku tvrdi se da je Grilišu bio zabrajen ulaz u jedan bar pošto je bio „previše pijan“, ali je Gvardiola rekao da je ponašanje njegovih fudbalera bilo „savršeno“.

Gvardiola je kritikovao Griliša i Fila Fodena kada su snimljeni u noćnom provodu posle pobede protiv Lidsa 7:0 u decembru, ali je sada rekao da trojica igrača nisu ništa skrivila kada su otišla na večeru sa članovima stručnog štaba.

„Toliko sam uznemiren što me nisu pozvali, to mi se ne dopada. Nadam se da će me sledeći put pozvati. Taj video nije prikazao šta se tačno dogodilo. Zajednička večera, bili su trezni, uživali sa saigračima i nekim članovima stručnog štaba“, rekao je Gvardiola.

„Igrači znaju da preuzimaju rizik kada izlaze, pošto postoje društvene mreže, ali svi su bili savršeni. Ali, biće kažnjeni jer me nisu pozvali“, dodao je španski trener.

Upitan da li misli da su njegovi igrači nepravedno tretirani, Gvardiola je rekao: „U ovom slučaju, da“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.