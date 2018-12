Gvardiola: Nismo zaslužili da nas zovu najboljima

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je danas da njegova ekipa nije zaslužila da je nazivaju najboljom ekipom na svetu.

Siti je ove sezone neporažen u Premijer ligi, ostvario je 13 pobeda uz dva remija, a već je obezbedio plasman u osminu finala Lige šampiona.

Trener Čelsija Mauricio Sari nazvao je Siti „najboljom ekipom Evrope, a možda i sveta“, uoči sutrašnje utakmice (18.30), a Gvardiola smatra da je to priznanje preuranjeno.

„Hvala, ali mi nismo najbolji. Ako želiš da budeš najbolji moraš da osvajaš titule. Mi nismo osvojili titue da bismo bili najbolji u Evropi“, rekao je Gvardiola, preneli su britanski mediji.

Upitan šta je najveća opasnost za njegovu ekipu, Gvardiola je odgovorio: „Ako mislimo da nije potrebno da napredujemo. To bi bila najopasnija stvar“.

„Gledam moj tim, mnoge stvari su dobre, ali možemo da budemo i bolji“, dodao je španski trener.

Siti je prošle sezone osvojio titulu u Premijer ligi, uz dva poraza i rekordan broj osvojenih bodova, a ako nastavi ovim tempom, mogao bi ove sezone da popravi taj rekord.

„Ponosan sam na činjenicu da smo u poslednjih 15 ili 16 meseci bili konstantni. Za 16 meseci igrati na svaka tri dana, to je najteže u svim sportovima, za sve sportiste. Zbog toga su dobri rezultati veliki kompliment za igrače, a oni to znaju jer im to svakodnevno govorim. U isto vreme, mogli smo da izgubimo dva boda u poslednjih 10 minuta utakmice sa Votfordom“, rekao je Gvardiola.

Govoreći o derbiju na Stamford Bridžu, Gvardiola je rekao da će to biti veliki test za njegovu ekipu.

„Kako da igramo protiv ekipe koja ima dva vezana poraza? Mogu da zamislim koliko će biti posvećeni, agresivni, napeti da ne dodje do trećeg poraza. Zbog toga je to za nas dobar test“, naveo je on.

Utakmicu će zbog povreda propustiti Serhio Aguero i Kevin De Brujne, a Gvardiola je rekao da će se obojica „uskoro vratiti na teren“.

