Gvardiola traži brzu odluku u vezi sa optužbama protiv Sitija

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola pozvao je danas nadležne da što pre reše slučaj u vezi sa navodnim kršenjem finansijskih pravila tog fudbalskog kluba i rekao da će, bez obzira na ishod istrage, ostati u Sitiju.

Siti je osvojio petu šampionsku titulu u poslednjih šest sezona u Premijer ligi, ali na taj uspeh baca senku optužba za više od 100 kršenja finansijskih pravila od sezone 2009/2010 do sezone 2017/2018, koju je uprava kluba nedvosmisleno demantovala.

Klub iz Mančestera optužen je da nije pružio fer i istinit uvid u finansijsko stanje, da nije uključio sve finansijske detalje i da nije sarađivao u četvorogodišnjoj istrazi Premijer lige. Sumnja se da je Siti „naduvao“ vrednost sponzorskih ugovora kompanija iz Abu Dabija, da bi lakše prebacivao novac u klub.

Kada su se optužbe pojavila u februaru, Gvardiola je rekao da je klub „nevin, ali da je već osuđen“.

Mediji su preneli da bi proces mogao da traje godinama, ali Gvardiola želi da se odluka donse što bre „za dobrobit svih“, pošto te optužbe bacaju neprijatnu senku na proslavu šampionske titule.

„Želeo bih da Premijer liga ili sudije, donesu odluku što pre. Možda smo nešto pogrešili, svi će to znati, a ako smo onakvi kao što verujemo da jesmo, kao što smo kao klub radili dugi niz godina na pravi način, onda će ljudi prestati da pričaju o tome. Voleli bismo da se to sutra dogodi“, rekao je Gvardiola, preneo je Skaj.

On je rekao da se nada da oni koji odlučuju nisu previše zauzeti, da mogu da saslušaju obe strane i donesu najbolju odluku, pošto ne sumnja da je ekipa zaslužila sve što je ove sezone uradila.

Upitan da li je frustrirajuće čekati, Gvardiola je rekao: „Prihvatamo da se to dešava“.

„Ako se desi, desi. Hajde, za 24 sata, idemo da sednemo, razgovaramo, obe strane, advokati. Ne čekajte godinu dana, tri godine, zašto da to ne uradite odmah? Hajde, što pre, za dobrobit svih. Ali znam da širom sveta ima mnogo slučajeva nepravde. Nadam se da će se rešiti što pre“, dodao je on.

Španski trener rekao je da želi da ostane trener Sitija i da klub „želi da brani sopstvene principe“.

„Ostaću sledeće sezone. Kada protiv nas imamo 100 kršenja pravila Premijer lige, ne brinite, bićemo tamo“, naveo je Gvardiola.

Do kraja sezone Siti može da osvoji još dva trofeja, pošto se plasirao u finale FA kupa, u kome će igrati protiv Mančester junajteda i u finale Lige šampiona, gde će se za titulu boriti protiv Intera.

Upitan da li će u slučaju osvajanja sva tri trofeja poželeti da ode iz kluba, Gvardiola je rekao da se to nikad ne zna, ali da ima ugovor do 2025. godine i to želi da poštuje.

(Beta)

