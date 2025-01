Gvardiola zadovoljan pobedom ali ne i igrom protiv Vest Hema

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da njegova ekipa nije danas igrala dobro protiv Vest Hema, ali da je zadovoljan zbog druge uzastopne pobede u Premijer ligi.

„Vi sudite o rezultatima. Nismo na našem nivou. Pobedili smo i srećni smo, to će nam pomoći. Vi sudite rezultate, naša igra nije bila dobra. Mi znamo kada igramo dobro. Srećan sam zbog igrača, radimo kao tim, radimo. Mi smo jak tim, mnogo trčimo sa loptom i sabrani smo, ali sada – mi to nemamo“, rekao je Gvardiola na konferenciji za novinare, preneo je Skaj.

Fudbaleri Sitija pobedili su na svom terenu Vest Hem 4:1 i ostvarili drugu uzastopnu pobedu u ligi, posle koje su se popeli na sedmo mesto na tabeli.

„Naravno, veoma sam zadovoljan rezultatom, ali ne možete me pitati da li se stari Mančester siti vratio. Vidite utakmicu – nije se vratio. Nemojte pogrešno da me shvatite, srećan sam. Uvek spavam bolje posle pobede. Ali pitali su me da li se stari Siti vratio, način na koji smo igrali – nije. Morate to da znate. Gledate naše utakmice mnogo, mnogo godina. To nije taj nivo“, rekao je španski trener.

On je dodao da je ekipa 26. decembra igrala mnogo bolje protiv Evertona, ali je tada osvojila bod.

„Ne radi se o tome da kada izgubimo, to je katstrofa, a kada pobedimo, to je neverovatno, savršeno. Protiv Evertona smo igrali mnogo, mnogo bolje nego danas, ali smo odigrali nerešeno. Ah, veliki pad, katastrofa. A ovo danas – nismo se vratili“, naveo je.

Gvardiola je rekao da je bilo mnogo pozitivnih stvari u današnjoj utakmici, da su igrači trčali, imali dobre akcije i postigli golove, ali je ponovio da ekipa ne igra kao prethodnih godina.

„Govorim da moramo da budemo iskreni prema sebi. I igrači to znaju. Najbolji način da napreduješ je da budeš realan. Mogao bih da kažem: ‘Savršeno je, vratili smo se’. U momentima je bilo prilično dobro, ali nismo u dobrom tempu da kontrolišemo utakmicu“, rekao je on.

(Beta)

