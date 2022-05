Halilhodžic: Fudbalerima sam zabranio da puše, da se provode

PARIZ – Selektor fudbalske reprezentacije Maroka Vahid Halilhodžić priznao je igrači nisu znali nacionalnu himnu svoje zemlje, kao i da im je zabrani noćne provode, pušenje i igranje plejstejšna, prenose francuski mediji.

Halilhodžić je saopštio spisak fudbalera za duele protiv SAD-a, Južne Afrike i Liberije. Na spisku nema Hakija Ziješa, ali su u nacionalni tim vraćeni Nusair Mazraui i Amin Harito.

Marokanski mediji već mesecima tvrde da bi Halilhodžić mogao da dobije otkaz, jer se sukobio sa nekoliko fudbalera nacionalnog tima.

„Četiri reprezentacije sam odveo na SP. Stvarno ne razumem kritike. Zašto se to priča o meni? Možda zato što sam ružan? Ono što me je uvredilo je to da sam uvredio Marokance“, izjavio je selektor Maroka.

On tvrdi da je vratio kult reprezentacije.

„Kada sam stigao u nacionalnom timu nije bila dobra atmosfera. Moja povezanost sa Marokom traje već 25 godina. Uvek ću se ovde dobro osećati. Kada sam stigao u reprezentaciju, rekao sam fudbalerima: Zar vas nije sramota što ne znate himnu svoje zemlje? Mnogi su je kasnije naučili. Zabranio sam im noćne izlaske, pušenje, igranje plejstejšna celu noć… Radije ću da im uvodim zabrane, nego da im dozvolim da rade ono što oni žele. Pričam im da je reprezentacija svetinja, ali očigledno da je nekima samo Vahid problem“, zaključio je Halilhodžić.

(Tanjug)

