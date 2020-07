Halilović: Kriv sam, prijatelj me izdao za pare

MODRIČA – Mladi fudbaler iz Bosne i Hercegovine Belmin Halilović oglasio se posle otkaza u FK Modriča zbog veličanja Ratka Mladića, rekavši da je kriv i da se izvinjava zbog nesmotrene šale.

Defanzivac je 10. jula potpisao ugovor sa Modričom, a već dan kasnije internetom je počeo da kruži „skrinšot“ njegove poruke sa Fejsbuka, na kojoj se vidi da je u majici sa motivima Republike Srpske i gde sagovorniku poručuje „Živeo Ratko Mladić“, zbog čega mu je klub uručio otkaz posle četiri dana.

„Kriv sam i izvinjavam se svima koje sam uvredio ovom neslanom šalom. Jeste ružno to što sam uradio, ali ja stvarno nisam nikada imao mrlju u svojoj karijeri. Ne mogu verovati šta mi se desava“, rekao je Halilović za portal Klix.ba.

On je redakciji ovog portala objasnio šta se zapravo desilo i zbog čega je prepiska isplivala u javnost.

„Prijatelj me izdao za pare. Uvek smo se šalili. On je, recimo, kao Srbin pevao pesmu Halida Bešlića ‘Sarajevo, grade moj’, ali ako je on meni uništio život, ja ne želim njemu. Što se konkretno ovoga tiče, to je bila interna šala. On je meni poslao nešto u vezi sa Naserom Orićem i u nastavku „zezancije“ sam ja njemu poslao ovo za Ratka Mladića“.

Halilović kaže kako je njegov prijatelj, kome nije želeo da otkriije identitet, poruke prosledio Jasminu Memiševiću i Danielu Pavloviću.

„Njih dvojica su ovo iskoristili protiv mene. Svesno su mi namontirali. Oni su me doveli u Modriču i onda su tražili novac od mene. Kada nisam pristao na to, zapretili su mi da će mi uništiti karijeru i tako je sve ovo nastalo. Povrh svega, poruka je objavljena baš za 11. jul, iako je nastala deset dana ranije. Na kraju krajeva, i moj otac je bio pripadnik Armije RBiH“, zaključio je Halilović.

(Tanjug)

