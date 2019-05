Hamilton: Moja najteža trka

Vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je da je današnja trka u Monaku bila najteža koju je vozio, a pobedu je posvetio trostrukom šampionu Formule 1 Nikiju Laudi.

„Ovo je definitivno bila najteža trka. Ali, bez obzira na sve, borio sam se duhom Nikija, on je mnogo uticao na naš tim i znam da će gledati. Pokušao sam da ostanem koncentrisan i učinim ga ponosnim, to je bio cilj tokom čitavog vikenda, svima mnogo nedostaje“, rekao je Hamilton.

Hamilton je pobedio u Monaku i ostvario 77. pobedu u karijeri. On je imao velikih problema sa gumama, u više navrata je pitao ekipu da li da ide u boks, ali je izdržao napade Maksa Verstapena iz Red Bula i ostvario važnu pobedu.

„Nisam vozio na ‘praznim’ gumama još od 2009. godine, kada me je Meklaren dugo ostavio na stazi u Šangaju. Ovde je odlična publika, nadam se da nije bilo dosadno“, naveo je on.

„Bilo je napeto, nije trebalo da idem u boks, naučio sam na teži način. Bio je pogrešan set guma, ako pogledate zadnje gume, imali smo kontakt u šikani, ali ekipa je obavila neverovatan posao i ponosan sam što sam deo nje. Nadam se da ćemo nastaviti ovako“, dodao je petostruki šampion sveta.

Dva kruga pre kraja došlo je do kontatka Mercedesa i Red Bula, u pokušaju Verstapena da pretekne Hamiltona.

„Bilo je blizu, na sreću, video sam ga u poslednjem trenutku. Mislim da je njegovo prednje krilo bilo pored mog zadnjeg točka, uplašio sam se da sam ostao bez guma“, rekao je Hamilton.

Verstapen je drugi prošao kroz cilj, ali je zbog kazne od pet sekundi zbog nebezbednog izlaska iz boksa i kontakta sa Valterijem Botasom iz Mercedesa, zauzeo četvrto mesto, a njegova druga pozicija pripala je Sebastijanu Fetelu iz Ferarija.

„Bilo je teško upravljati trkom, u Monaku se uvek nešto desi. Mora da je Maks imao odličan odlazak u boks, video sam da su se dotakli u boksu. Mislio sam da imamo dobru šansu da iskoristimo probušenu gumu na Valterijevom bolidu i pokušali smo da ostanemo kod Verstapena. Želeo sam da ga pritisnem, ali mučio sam se sa gumama, ne toliko koliko Luis i Maks, ali moje se jednostavno nisu grejale“, rekao je Fetel.

„To je bilo nezgodno, ali rezultat je sjajan. Imamo mnogo posla, nismo dovoljno brzi u poredjenju sa ovim momcima. Niki (Lauda) bi danas bio srećan. Uvek je bio tu, nedostaje nam. On je ikona prošlosti i budućnosti“, dodao je četvorostruki svetski šampion.

Botas je zauzeo treće mesto.

„Razočaran sam, imao sam brzinu i dobro sam se osećao u vozilu. Juče su bile male razlike, a to mi je danas otežalo. Maks me je udario u boksu, nije mi ostavio prostora i ostao sam pozadi. Trka je bila lagana posle toga“, naveo je on.

Verstapen je rekao da se zabavljao tokom trke.

„Šteta zbog kazne, ali dao sam sve od sebe da preteknem Luisa. Počeo sam da ga pritiskam, a on je pojačao i koristio je maksimalno gume. Pokušao sam da ga pritisnem. Trka je bila zabavna, voleo bih da sam završio na podijumu, ali gledajući tempo, bili smo jaki danas“, dodao je on.

(Beta)