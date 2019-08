Hamilton srećan zbog pobede na Hungaroringu

Vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je da je zahvalan na današnjoj pobedi u trci Formule 1 za Veliku nagradu Madjarske.

„Umoran sam, kako i treba da bude i zaista sam zahvalan na ovom danu i na ekipi koja me tera da idem do svojih granica i veruje u mene. Zajedno smo sedam godina, ali svaka pobeda izgleda kao nova“, rekao je Hamilton posle trke.

Petostruki svetski prvak sedmi put je pobedio na Hungaroringu. On je u 67. krugu obišao Maksa Verstapena iz Red Bula zahvaljujući odličnoj vožnji ali i strategiji Mercedesa. Ekipa ga je 20 krugova pre kraja drugi put pozvala u boks na zamenu guma i Hamilton je morao da nadoknadi 20 sekundi. Verstapen je ostao na stazi i na istrošenim gumama nije uspeo da zadrži Hamiltona.

„Bilo je teško proći, branio se sjajno i nisam znao da li ću nadoknaditi taj zaostatak. Koncentrisao sam se na vožnju, svaki krug mi je bio kvalifikacioni. Mislim, da je Niki (Lauda) ovde, skinuo bi kapu. Tokom vikenda smo imali problema sa kočnicama i bio sam pomalo zabrinut, ali napravili smo izmene. Pokušavao sam da ih sačuvam što više“, naveo je Hamilton.

Verstapen je rekao da je pokušao sve, ali da nije bio dovoljno brz.

„Nismo bili dovoljno brzi, ali pokušao sam sve što sam mogao da gume ostanu ‘žive’. Nažalost, to nije bilo dovoljno, ali osvojiti drugo mesto, uz najbrži krug, ovo je bio dobar vikend. Čestitam Luisu na pobedi, žestoko me je pritiskao, a ja to volim. Pokušali smo sa jednim odlaskom u boks, a oni su imali priliku za dva i to im se isplatilo“, naveo je on.

Treće mesto zauzeo je vozač Ferarija Sebastijan Fetel, koji je u završnici obišao timskog kolegu Šarla Leklera.

„Nismo imali šta da izgubimo. Ostali smo dugo na prvom setu guma i nadali smo se da će meke gume izdržati, što se i dogodilo na kraju. Ukazala se prilika i iskoristio sam je i srećan sam što sada pijem šampanjac. Bilo je jasno da ne možemo da pratimo vodeće i dobro je što sada sledi pauza, svi su radili naporno i potrebno je da napunimo baterije“, naveo je on.

Upitan o ulozi favorita na stazama u Spa i Monci, posle letnje pauze, Fetel je rekao da tako izgleda na papiru.

„Biće staza koje nam više odgovaraju, ali moramo da budemo jači. Ne znam šta će drugi raditi po pitanju poboljšanja. Na papiru te staze deluju bolje za nas. Čeka nas pauza puna obaveza, nećemo potpuno da se opustimo“, naveo je četvorostruki svetski prvak.

U šampionatu Formule 1 sledi pauza, a takmičenje se nastavlja 1. septembra trkom za Veliku nagradu Belgije.

