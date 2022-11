Herdman: Voleo bih da vodim Kanadu i na SP 2026. godine

DOHA – Selektor fudbalske reprezentacije Kanade Britanac Džon Herdman izjavio je danas da bi voleo da vodi nacionalni tim ove zemlje i na Svetskom prvenstvu, koje će biti održano 2026. godine, prenosi „AP“.

Herdman (47) je od 2006. do 2011. bio selektor ženske reprezentacije Novog Zelanda, a potom je do 2018. vodio ženski tim Kanade. On je 2018. preuzeo mušku reprezentaciju Kanade.

„U ovoj zemlji radim 11 godina i nećete naći nikoga ko je toliko strastven kao ja prema ovom programu, ovim igračima i ovom osoblju. Nećete naći nikoga ovoliko strastvenog ko želi da podigne kanadski fudbal na sledeći nivo“, rekao je Herdman na konferenciji za novinare u Dohi.

Kanada je izgubila sve šanse za plasman u osminu finala na Mundijalu u Kataru pošto je poražena od Belgije (0:1) i Hrvatske (1:4). Kanada će sutra u poslednjem kolu SP igrati protiv Maroka.

SP 2026. će biti održano u Kanadi, SAD i Meksiku. Utakmice Mundijala za četiri godine će u Kanadi biti odigrane u Torontu i Vankuveru.

(Tanjug)

