Hiljade navijača dočekalo Đokovića

BEOGRAD – Više hiljada navijača dočekalo je sinoć u Beogradu najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića, koji je u nedelju u Londonu po sedmi put osvojio Vimbldon, pobedivši u finalu Australijanca Nika Kirjosa sa 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Đoković je pred navijače izašao sa šampionskim peharom sa Vimbldona, a okupljeni su uzvikivali: „Nole, Nole!“.

„Dobro veče Beograde, dobro veče Srbijo. Ovo su definitivno najlepši trenuci u životu. Kada imam taj blagoslov da sport koji toliko volim, kojim se bavim čitav život, sport u kojem sam ostvario stvarno velike uspehe na koje sam ponosan, ali sam najponosniji kada mogu da se vratim kući i podelim svoju radost sa svojim narodom. Hvala vam, divni ste“, rekao je Đoković.

On je više puta ponovio da mu ovakvi događaji i trenuci znače možda i više od trofeja koje je osvojio.

„Ovo je nešto što ću nositi u srcu do kraja života.Ovi ljudi nemaju nikakvu obavezu da budu ovde. Ulepšali ste mi dan, veče, godinu i život. Divni ste, mnogo srpskih trobojki, dece, mladih ljudi… To mi ispunjava srce. Volim vas zauvek“, dodao je najbolji srpski teniser dok su se čuli povici „Nole Srbine“.

Đoković je istakao da se ne nalazi prvi put na balkonu Starog dvora.

„Imao sam privilegiju da budem na ovom balkonu i sa Dejvis kup reprezentacijom, i sa reprezentativcima Jelenom Janković i Anom Ivanović, jedan veliki aplauz za njih. Janko Tipsarević, Viktor Troicki, to su šampioni našeg sporta, koji nije imao tradiciju donedavno u našoj zemlji“, nastavio je Đoković.

On je istakao da su Slobodan Boba Živojinović i Monika Seleš obeležili generaciju srpskog tenisa.

„Bilo je teško za vreme devedesetih, nama i najmanje koliko su se ljudi mučili u različitim delovima života, ali u tih 10-15 godina su stasavali teniseri, to nas je ojačalo i dalo dodatni podstrek. Zato se ovde danas nalazim, upravo taj neki srpski inat, ta volja za životom, pobedom…“, istakao je Đoković.

On je rekao da je pokušavao da Amerikancima objasni šta je to srpski inat.

„Ali nema reči koja to prevodi na engleski jezik. To je otprilike nešto što simboliše i označava duh našeg nebeskog naroda, koji u svim sferama života istraje i pokazuje srce i volju kad je najteže. Takva je naša sudbina, da uvek prođemo trnovit put. Ali uvek kažemo, ko zna zašto je to dobro. Na kraju svakog tunela postoji svetlo, vi ste to svetlo“, poručio je Đoković navijačima ispred Starog dvora.

Đoković je naveo da je godina počela loše za njega, pošto je deportovan iz Australije.

„To je nešto što je dosta potreslo mene i familiju i bliske ljude. Počela je godina na ružan način za mene, desilo se to što se desilo u Australiji, ali me je mesecima pratio doživljaj, ti naopaki pogledi i osude“, podsetio je Đoković i nastavio:

„Hrišćanski je praštati, a mi smo hrišćani, gledamo, praštamo, samo Bog zna i ljudi oko mene šta se to dešavalo, ne bih sada da pričam o tome i da deluje da se žalim. To je sve uticalo na ovaj sad trenutak, motivisalo me i inspirisalo da se vratim na staze stare slave, da se borim za najveće trofeje u sportu“.

Đokovića su u Starom dvoru dočekali gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.

Srpski teniser je trijumfom u Londonu stigao do 21. grend slem trofeja.

(Tanjug)

