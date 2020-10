Huligani maltretirali beskućnika, a onda se pojavio on: ‘Mislio sam da haluciniram’ (video)

Mohamed Salah heroj je navijača Liverpula, ali sada je postao i heroj jednog beskućnika kojeg je spasio od huligana.

Naime, nakon pobede nad Arsenalom (3:1) krajem prošlog meseca, egipatski fudbaler stao je na benzinsku pumpu. Tamo je vidio grupu huligana koji su maltretirali jednog beskućnika.

Salah je odmah izašao iz svog Bentlija, rasterao napadače, a beskućniku dao 100 funti.

– Mo je bio sjajan kao što je na terenu. Okrenuo se prema momcima i rekao im da paze jer se i oni mogu naći u mojoj situaciji za nekoliko godina – rekao je beskućnik Dejvid Krejg i dodao:

– Mislio sam da haluciniram, ali nisam kad mi je Mo dao 100 funti. Kakva legenda. Zanimljivo, Krejg je navijač Liverpula.

– Vređali su me, ponižavali, ismevali mi se, govorili mi ‘Vidi se na šta sličiš, nađi posao, bezvredan si’. I onda uleti igrač kluba za koji navijam 50 godina, moj idol i baš on me spasi.

Incident su snimile nadzorne kamere na benzinskoj pumpi, a engleski mediji objavili su nekoliko fotografija iz videa.

