Ignjatović: Užasno se osećam, više od ovoga nisam mogla

PEKING – Srpska skijašica Nevena Ignjatović izjavila je da nije zadovoljna svojim nastupom u alpskoj kombinaciji na Zimskim olimpijksim igra u Pekingu.

Ignjatović ostala je bez plasmana alpskoj kombinaciji, pošto je diskvalifikovana u trci slaloma.

„Užasno se osećam. Teško mi je palo ovo što se dogodilo. Dala sam sve od sebe. Sa svim što je bilo i što se dešavalo, danas mi je bilo veoma teško i fizički sam se veoma umorila. Ja više od ovoga nisam mogla. I najboljima su se dešavale greške, kao što ste videli“, rekla je Ignjatović posle takmičenja.

„Htela sam da se borim i vratila sam se nakon pada, ali pod adrenalinom očigledno to nisam uradila pravilno. Na kraju, s obzirom šta sam sve postigla do sada u svojoj karijeri, ja znam ko sam i šta su moje mogućnosti. Dala sam sve od sebe i žao mi je što nisam zablistala danas, ali tako je to u sportu. Hvala svima na podršci, to mi je mnogo značilo“, zaključila je Ignjatović.

Trkom u alpskoj kombinaciji, Ignjatović završila je nastup na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu.

Zimske olimpijske igre u Pekingu završavaju se u nedelju, 20. februara svečanom ceremonijom zatvaranja, a naredni domaćin ovog takmičenja biće italijanski gradovi Kortina i i Milano.

(Tanjug)

