Ilić: Bolji oproštaj nisam mogao da zamislim

BEOGRAD – Legendarni kapiten fudbalera Partizana Saša Ilić istakao je, posle osvajanja Kupa Srbije, da bolji kraj karijere nije mogao da zamisli.

Partizan je u finalu Kupa sunoć u Beogradu pobedio Crvenu zvezdu sa 1:0, a Ilić je odigrao poslednji meč u crno-belom dresu.

„Nisam zamišljao bolji kraj karijere. Odmah da vam kažem, predosećao sam. Ne volim o tome da pričam, ali kao da sam znao da ćemo da uzmemo ovaj trofej. Na licima mojih saigrača video sam da će dati i više od 100 odsto mogućnosti. Uz dozu sreće, mislim da smo zasluženo osvojili ovaj trofej u Kupu“, rekao je Ilić novinarima posle meča.

Legendarni kapiten crno-belih rekao je i da je osvajanje trofeja u Kupu Srbije spasilo sezonu kluba iz Humske.

„Što se tiče FK Partizan, svi znamo da smo imali izuzetno turbulentnu sezonu, nismo napravili neke rezultate koje dolikuju klubu. Donekle smo ovom utakmicom izvadili sezonu. Ipak smo osvojili trofej, a kada igraš u Partizanu, trofeji se podrazumevaju“, rekao je Ilić.

Govorio je i o tome kakav je osećaj kada uđete u igru u poslednjoj utakmici u karijeri.

„Nisam o tome razmišljao, razmišljao sam samo o tome da pomognem koliko mogu, da Partizan pobedi. Posle poslednjeg sudijskog zvižduka, savladale su me emocije… Zahvalio bih svim saigračima koji su igrali sa mnom dosta dugo u Partizanu, svim trenerima, svim ljudima koji su radili u FK Partizan i SC Teleoptik. Ja neću otici iz Partizana, to je moj klub. Završavam samo jedno određeno poglavlje, a to je igračka karijera“, rekao je Ilić.

Ilić se oprostio od Humske u poslednjem kolu Superlige protiv Proletera, trofejem u Kupu, a o opraštajnoj utakmici ne razmišlja.

„Ne znam, ne razmišljam o tome u ovom trenutku. Želeo sam da se oprostim na svom stadionu, koji mi je najdraži. S druge strane, i ovo je fantastičan oproštaj. Poslednja utakmica, pobeda protiv najvećeg rivala… Bolje nisam mogao da poželim“, zaključio je Ilić.

