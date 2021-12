Ilić: Meč protiv Kolubare putokaz kako treba da izgledamo

BEOGRAD – Dosta dobro smo ušli u utakmicu, nismo dozvolili igračima Kolubare da pojedinačno naprave neki problem, rekao je trener fudbalera Čukaričkog Saša Ilić.

Brđani su sinoć u 19. kolu Superlige na Banovom brdu pobedili Kolubaru 5:0.

„Oni imaju izuzetne pojedince, kao što su Nikolić, Đuranović, Mladenović… Oni mogu jednim potezom da reše utakmicu, kad im se da prostora. Imali smo sreće da iz dve oduzete lopte postignemo prva dva gola. Prvi, posle fenomenalne reakcije Đoleta Jovanovića, koji to lagano rešava“, rekao je Ilić za klupski sajt.

„Kad imate rezultat, posle je sve lakše. Zadovoljan sam kako je ekipa izgledala. Ostalo nam je još desetak dana do pauze, imamo još dve utakmice, koje su nam vrlo bitne. Ukoliko ponovimo ovakav pristup možemo da uzmemo dosta bodova“, dodao je.

Istakao je Ilić da je Čukarički odigrao možda i jedan od boljih meča od kako je on seo na klupu Brđana.

„Od kad sam u klubu, odigrali smo četiri-pet utakmica na visokom nivou, jedna od njih je ova protiv Kolubare. Znam da je normalno da mlada ekipa oscilira. Imamo zaista veliki broj mladih igrača, po godinama, ali ti momci imaju skoro po 100 superligaških utakmica u nogama. Želim da u svakoj utakmici izgledamo ovako, bez obzira da li je rezultat dobar ili to nije slučaj“, rekao je Ilić.

Podsetiću vas da je, po mom mišljenju, naša najbolja utakmica bila protiv Vojvodine, a završena je nerešeno 1:1, rekao je Ilić.

„Znao sam da ćemo, ukoliko igramo konstantno na tom nivou, doći do rezultata. Ipak, počeli smo posle tog duela da osciliramo, nismo bili na željenom nivou. A meč protiv Kolubare je putokaz kako Čukarički treba da izgleda. Momci imaju potencijal i kvalitet za tako nešto“, naglasio je Ilić.

Do kraja kalendarske godine Čukarički će imati priliku da se dodatno učvrsti na trećoj poziciji, ukoliko protiv oba Radnička, niškog i kragujevačkog zabeleži dobre rezultate, otići će na miran „zimski san“.

„Idemo na dve pobede, ali sigurno je da neće biti lako. Posebno protiv Radničkog u Nišu. To je iskusna ekipa koja u poslednje vreme, predvođena sjajnim strategom Batakom, beleži odlične rezultate. Ipak, potenciram kod mojih igrača da u svaki meč, bilo ko da je rival, makar to bili Crvena zvezda ili Partizan, ulazimo da se nadigravamo i da idemo da ih pobedimo. Nije lako, u ovoj našoj ligi, ako izuzmemo prve dve ekipe, nema neke velike razlike, a to se vidi i po rezultatima. Zbog toga u svaku utakmicu morate da uđete maksimalno motivisano i bez pristupa „lako ćemo““, zakljčio je Ilić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.