Ilija Stolica i zvanično novi trener Partizana

Fudbalski klub Partizan danas je i zvanično predstavio Iliju Stolicu kao novog trenera crno-belih.

Stolica će na klupi Partizana zameniti Aleksandra Stanojevića, koji je podneo ostavku posle poraza u finalu Kupa Srbije od Crvene zvezde (2:1).

„Sam dolazak u Partizan je, prvo i osnovno, velika odgovornost. Moje zadovoljstvo i sreću koju osećam je teško objasniti. Emocija koju ja osećam dolaskom ovde je toliko velika da prevazilazi bilo kakve izazove ili nedoumice“, rekao je Stolica na predstavljanju.

„Idealniji momenat ne može da postoji. Neki kažu da je težak, da je komplikovan, a ja mislim da je najbolji mogući. Sa tim stavom i takvom energijom želim da pristupim onome za šta me vezuje srce, a pored toga i znanje i iskustvo koje nosim ovde od igračkih do trenerskih dana. Osećam se da sam došao u svoju kuću“, dodao je on.

Ilija Stolica je igračku karijeru počeo u Zemunu, nakon čega je igrao za još deset klubova, a kratko je nosio i dres Partizana.

Prvi trenerski posao mu je bio asistent u kadetskoj selekciji Srbije, potom je bio pomoćni trener u Partizanu, pa je samostalno vodio selekcije U-16 i U-17, posle čega je seo na klupu Voždovca. Posle toga je radio u Vojvodini i ljubljanskoj Olimpiji, a poslednji posao mu je bio mesto selektora mlade reprezentacije Srbije.

(Beta)

