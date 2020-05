Isplivao snimak: Mesija seksualno uznemiravali ispred kamera (video)

Španski list Marka objavio je u nedelju zaista bizarni snimak koji datira iz 2005. godine, a na kojoj se može videti kako Lionela Mesija domaćini emisije ‘No hay 2 sin 3’ otvoreno seksualno uznemiravaju, hvataju za zadnjicu, pa čak i pipkaju za polni organ.

Still find it utterly bizarre that a teenage Messi being sexually interfered with by a group of older men passed for entertainment in 2006 pic.twitter.com/1zzFyM1x6V

— Nooruddean (@BeardedGenius) June 28, 2017