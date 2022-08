Ivana Španović Vuleta: Uživala sam, vratila sam se izvornoj sebi

Znala sam da neće biti nimalo lako protiv Malaiki Mihambo, pre njenom publikom, ali ovo sam čekala četiri godine, s obzirom da je ona od 2016. u Amsterdamu postala i svetska i olimpijska šampionka i sve vreme smo „tu u svakom pogledu“, rekla je nova-stara evropska šampionka u skoku u dalj Ivana Španović Vuleta.

„Atmosfera je bila fantastična, sve vreme sam gledala u publiku i nisam mogla da se načudim i nagledam kako to izgleda pred punim stadionom. Želela samo to da iskoristim. Nasuprot mom nastupu u Judžinu gde sam pokušala da imam drugačiji pristup i da dođem do medalje, ovaj put sam se vratila izvornoj sebi i načinu na koji pristupam takmičenju“. izjavila je Španovic Vuleta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.