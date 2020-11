Ivanić: Za korak smo bliže cilju

BEOGRAD – Fudbaler Crvene zvezde Mirko Ivanić izjavio je da je pobeda protiv Genta (2:1) korak bliže cilju – evropskom proleću.

„Imao sam dve ili tri dobre šanse. Nisam bio koncentrisan, mogao sam bolje da reagujem i krivo mi je zbog toga. Najvažnije je što smo pobedli i što se te dve šanse na kraju „ne osete“. Ne možemo reći da smo sve odradili, odigrali smo tri utakmice i mislim da ima još dosta da se igra. Za korak smo bliži cilju, ali mislim da će do kraja biti neizvesno zato što su i Gent i Liberec dobre ekipe, bez obzira što smo pobedili oba tima rezultatima 5:1 i 2:1, ima tu još dosta da se igra. Moramo da razmišljamo utakmicu po utakmicu jer će do samog kraja biti neizvesno“, rekao je Ivanić na konferenciji za medije.

Vojvođanska veza Katai-Ivanić sarađuje sjajno ove sezone, a Ivanić ističe da je tajna u tome što se dugo poznaju.

„Prošli smo istu školu fudbala, zbog toga se možda i tako dobro slažemo kako na terenu tako i van njega. On je zaista fenomenalan igrač i ne slaže se dobro samo sa mnom već i sa celim timom. Odlično se uklopio u ekipu, mnogo nam znači kao i ostali fudbaleri. Nadam se da ćemo odličnu saradnju nastaviti i u budućnosti“.

Uporedio je Ivanić za ekipe Genta i Libereca i dodao da ništa još uvek nije gotovo.

„Gent je bolja ekipa od Libereca. Kada smo imali video analizu i kada smo se spremali za Slovan, mogu reći da smo se iznenadili kako je Liberec pobedio Gent. Po svim šansama i statistikama Gent je bio bolja ekipa. To je za nas bilo veliko iznenađenje, jer je reč o zaista fantastičnoj ekipi bez obzira što nemaju nijedan bod, to zavarava ljude u Srbiji. Videlo se i danas koliko su oni kvalitetni. Ovo je zaista ogromna pobeda za naš klub. Treba ovim putem da nastavimo i da budemo ponosni na sve do sada urađeno, kao i da ostanemo samo na ovome“, poručio je Ivanić.

