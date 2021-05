Ivanišević: Novak je specijalan, genijalac, perfekcionista

BEOGRAD – Novaka Đokovića od drugih odvaja sve, mada uvek verujem da je prvo naš balkanski mentalitet, poseban, drugačiji, snalažljiviji, najbolji, izjavio je trener najboljeg tenisera sveta Goran Ivanišević.

„Bilo bi nam potrebno tri sata da pričamo o tome. Sve ga odvaja, mada uvek verujem da je prvo naš balkanski mentalitet, poseban, drugačiji, snalažljiviji, najbolji. Ne govorim samo o Novaku kao teniseru, već opšte u svim granama sporta i van sporta. Zato nas se zapad boji, dobri smo. Novak je specijalan, genijalac, perfekcionista. Ne kažem da je uvek lagano sa njim, ali je to jedan veliki izazov, poverenje, čast“, rekao je Ivanišević u razgovoru sa organizatorima turnira Sebia open u Beogradu.

„On je čovek koji svaki dan hoće da bude bolji i bolji. Danas je bilo dobro, sutra već nije i mora biti bolje, gurate napred, mnogo može da se nauči od njega. Nije nikad dosadno.“

Ivanišević kaže da postoji jedina stvar koja nikome ne polazi za rukom da promeni kod Đokovića.

„Možda ima jedna stvar, ali to ne može nikome da pođe za rukom. On se posvađa sa satom. U životu mislim da nije došao na vreme. I on to zna, ali ne ide. Već svi znamo da će kasniti, svi su već navikli“, zaključio je Ivanišević.

(Tanjug)

