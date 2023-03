Ivanović: Nade za ‘Top osam’ nisu ugašene, Zvezda se neće predati

MINHEN – Trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović izjavio je večeras da će „crveno-beli“ nastaviti da se bore za plasman u plej-of Evrolige.

Crvena zvezda je večeras poražena u Minhenu od ekipe Bajerna 87:80 u 26. kolu Evrolige.

„Nade za ‘Top osam’ nisu ugašene, Zvezda se neće predati, ja se nikad ne predajem. Ova ekipa se neće predati do poslednjeg momenta. I kada ne budemo imali snage i šanse, ako dođe do toga, isto ćemo da se borimo. Najviše zbog ove publike kao što je ovde i što nas svuda prati. To je dodatni motiv da budemo tužni večeras, zbog naših navijača“, rekao je Ivanović na konferenciji za medije posle meča.

Argentinski košarkaš Fakundo Kampaco je na meču sa Bajernom debitovao za Crvenu zvezdu.

„Pokušao je da igra, da se bori. On je bio sa reprezentacijom, možda mu je to bio problem, što on nije igrao bolje. On je veoma važan za nas i igrao je dobro“, dodao je trener Crvene zvezde.

Srpski i regionalni šampion ima skor od 11 pobeda i 15 poraza.

„Isto ovako smo još neke utakmice izgubili. Protiv Žalgirisa imamo prednost, čekamo da vreme prođe. Utakmica je 40 minuta i moramo imati fokus 40 minuta“, zaključio je Ivanović.

Crvena zvezda će u narednom kolu na svom terenu dočekati Efes.

(Tanjug)

