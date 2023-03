Janković: Cilj je da se plasiramo na Mundijal 2026. godine

PEKING – Srpski stručnjak Aleksandar Janković danas je promovisan na mesto novog selektora fudbalske reprezentacije Kine.

„Za pet godina dobre komunikacije sa FS Kine stekao sam poverenje i nadu da će se u budućnosti ostvariti bolji rezultati. Kao trener koji živi na terenu mogu da kažem da pripreme počinju danas. Kao što znate u protekle četiri godine bio sam selektor reprezentacije do 23 godine. Nisam samo gledao igrače te starosne dobi, nego sam pažljivo gledao mečeve kineske lige. Stekao sam uvid i stekao informacije o kineskim reprezentativcima“, izjavio je Janković na konferenciji za medije.

Janković se osvrnuo na ciljeve reprezentacije u narednom periodu.

„Moramo da postavimo jasan cilj, a to je da damo sve od sebe da se plasiramo na turnir 2026. godine. Kao član stručnog štaba Radomira Antića bio sam učesnik Mundijala u Južnoj Africi. Kada je on dobio crveni karton protiv Australije, predvodio sam srpskim tim na nekim mečevima. Sa 39 godina sam imao selektorsko iskustvo. Očekujem da mi to pomogne da selekciju Kine podignem na viši nivo“, zaključio je Janković.

(Tanjug)

