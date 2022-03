Jedan će zauvek ostati neporažen: Trojica tenisera koje Novak nikada nije pobedio

Kada je Novak Đoković prijavljen za turnir u Dubaiju, važio je za jednog od favorita, ali doživeo je neočekivani poraz od 123. igrača sveta Jiržija Veselog.

Incredible!

Jiri Vesely improves his h2h vs. Novak Djokovic to 2-0, beating the Serb 6-4, 7-6(4) to reach the semifinals in Dubai.

Djokovic loses his world number one spot next Monday for the first time since january 2020.

Daniil Medvedev is the NEW WORLD NUMBER ONE! pic.twitter.com/3EreQJFlXh

— José Morgado (@josemorgado) February 24, 2022