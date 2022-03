Jelena Arunović: Kad radiš sa Zoranom medalja je u agendi

HAMAR – Nema tu puno opcija kada radiš sa Zoranom, osim da uvek imaš medalju i podijum u svojoj agendi“, kaže za Tanjug Jelena Arunović, trener srpske strelkinje Zorane Arunović, koja je na Evropskom prvenstvu Hamaru osvojila srebrnu medalju u gađanju vazdušnim pištoljem.

„Prošle smo kroz kvalifikacije i polufinale sa jasnim ciljem, da dođemo do borbe za medalje. Mislim da je to bilo jasno svima koji su pratili prvi i drugi krug kvalifikacija do završnih borbi. Videla se ta odlučnost na njenom licu, kao i izostanak radovanja posle uspešnih hitaca, sve do kraja”, sumirala je utiske Jelena Arunović.

Srebrna medalja Zorane Arunović bilo je njeno 19. odličje na Evropskim prvenstvima.

„U Hamar smo došle spremne, imale smo odlične rezultate u februaru i martu, uvela sam je u stabilnost na jednom višem nivou. Ipak, trenažni rezultati su jedno, a takmičarski drugo. Ali, moram da istaknem da mi ovaj nastup pokazuje da smo na dobrom putu i da smo uspele da se pripremimo i za takmičenja po novom formatu, koji će biti aktuelan do Pariza 2024”, objasnila je Arunović.

Zorana Arunović je u finale ušla sa šestog mesta, a zlato joj je izmakla za samo 0,2 kruga.

„Ako je poraz gorak, a jeste i to uvek, malo ga čini blažim to što je izgubljeno zlato otišlo kod Ukrajinke, koja je juče zaista bila bolja. Streljačkim žargonom, za dlaku bolja. Hvala svima u Srbiji na ogromnoj podršci i čestitkama. Drago mi je što posle dužeg sušnog perioda i dalje uživamo podršku, pa ja svoj deo medalje posvećujem onima koji od Zorane i mene nikada nisu odustali”, zaključila je Jelena Arunović.

(Tanjug)

