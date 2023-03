Jelena Arunović: Ovogodišnja ostvarenja pokazuju da smo na dobrom putu

BEOGRAD – Trener Zorane Arunović, njena sestra Jelena Arunović, izjavila je nakon uspeha na Evropskom prvenstvu da Zorana pokazuje da je u dobroj formi.

Kontinuitet osvajanja odličja na najvećim svetskim takmičenjima srpska strelkinja Zorana Arunović nastavila je i na Evropskom prvenstvu u Talinu.

Posle dva srebra na Svetskom kupu u Kairu u februaru na otvaranju takmičarske sezone, Zorana Arunović je do dve medalje stigla i na šampionatu Evrope u Estoniji. Najbolja srpska strelkinja okitila se zlatom u miksu sa Damirom Mikecom i srebrom u ekipnoj konkurenciji u disciplini vazdušni pištolj.

„Zorana već u dugom vremenskom periodu pokazuje visok nivo preciznosti i stabilnosti što ranije nije bio slučaj. U Talinu nam je izmakla medalja u pojedinačnoj konkurenciji, iako je Zorana imala najbolji rezultat u kvalifikacijama. Otvoreno smo najavile da je to cilj i hrabro smo išle ka njemu. Ali, desio se pad preciznosti njenog pucanja na nekih osam, devet minuta, međutim u jako nepovoljnom momentu i to ju je koštalo borbe za odličja. Ipak, ono što meni kao njenom treneru pokazuje da smo na pravom putu je činjenica da je samo dan kasnije u miksu Zorana pucala najbolje od svih muških i ženskih takmičara. Rezultati sva tri nastupa su dokaz je da je Zorana zaista u dobroj formi i da je to finale u individualnoj konkurenciji bilo samo jedno loše popodne“, izjavila je Jelena Arunović.

Osrvnula se potom i na uspehe Damira Mikeca.

„Šta reći posle dva zlata u dva dana? Reči su suvišne. Meni je izuzetno drago što se Zoranini i Damirovi takmičarski stilovi dopunjuju, a očigledno je da su im energije kompatibilne, pa oni u zajedničkim nastupima izvlače najbolje iz sebe. Naši miks treninzi su pravi spektakl, a za to mogu da zahvalim Goranu, koji će uskoro poneti zvanje master profesora sporta i fizičkog vaspitanja i koji na jedan specifičan način uspeva da kreira atmosferu i izazove takmičarski naboj”, istakla je Jelena Arunović.

Pored dugogodišnjeg rada sa Zoranom, Jelena Arunović postepeno priprema još jednu talentovanu strelkinju za budućnost. Reč je o sedamnaestogodišnjoj Eleonori Radulović iz Gornjeg Milanovca.

„Eleonora je u septembru došla u Olimpik i odmah je priključena Zoranim treninzima. Na juniorskom šampionatu Evrope malo je nedostajalo da se plasira u finale, osvojila je deveto mesto. Pre toga je bila u finalu u Minhenu. Radeći u grupi sa Zoranom, uspela je da podigne i stabilizuje rezultate, a počela je i da raste kao sportista. Dala je posebnu energiju našoj grupi, i zaista očekujem da nastavi da se razvija i da bude sve konkretnija i preciznija. Smatram da ovogodišnja ostvarenja pokazuju da smo na dobrom putu“, istakla je Jelena i dodala da su pripreme za naredna takmičenja već počele.

„Okrećemo se novim izazovima i pripremi za Evropske igre u Poljskoj. Do tada imamo zakazane pripreme sa francuskim timom na olimpijskom strelištu, kao i jedan trening kamp u Parizu. Tim ojačan Roksandom daje jedinstvenu strukturu našem radu i ovo smatram samo diskretnim nagoveštajem budućih rezultata“, zaključila je Jelena Arunović.

(Tanjug)

