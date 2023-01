Jelena Janićijević – bokserka sa evropskom medaljom i doktorskom diplomom

BEOGRAD – Iza mene je godina koja se može opisati frazom „Očekujte neočekivano“. Bila sam jedna od devojaka od koje se možda i najmanje očekivalo na Evropskom prvenstvu, nisam imala toliko iskustva na velikim međunarodnim turnirima kao druge, ali sam uspela da osvojim bronzu, kaže prva srpska bokserska sa medaljom na Evropskim prvenstvima Jelena Janićijević.

„Iako imam najviše godina, imam zapravo najmanji broj mečeva. Međutim, stvarno, u boksu je sve moguće, došla sam mentalno potpuno spremna, fokusirana, nisam se opterećivala rezultatom, želela sam samo da uživam i radim ono što najviše volim i radim već 20 godina i na kraju to je dalo rezultat, kao što smo se nadali i želeli“, rekla je Janićijević Tanjugu.

Priliku da još jednom ispiše istoriju Janićijević će imati već 5. januara kada će se na Zlatiboru boriti za evropsku profesionalnu titulu u poluvelter kategoriji do 63 kilograma protiv Sare Veidman iz Nemačke.

Bokserka, koja se praktično pojavila „niotkuda“, u kratkom vremenskom roku osvojila je srca ljubitelja plemenite veštine u Srbiji, a posebno imponuje njena zanimljiva biografija, s obzirom na to da je istovremeno uspešan IT menadžer i da je doktorirala Englesku kniževnost.

„Oduvek sam bila nemirnog duha i jako znatiželjna, svaki svoj prozor u slobodnom vremenu koristim tako što unapređujem neke svoje veštine, čitam o nekoj novoj oblasti i sama ta znatiželaj me vodila putevima koje i nisam baš planirala. Čovek sebi obično zacrta neki cilj i onda bira aktivnosti koje dovodi do cilja, a ja sam birala aktivnosti koje mi se dopadaju i one su me dovodile do ciljeva, kojima se nisam preterano nadalo. Tako je bilo i u sportu, stranim jezicima, upravljanju projektima, nadam se jednog dana i u izboru bračnog partnera da ću imati više sreće nego pameti (smeh)“.

Emotivno sam ispunjena, imam zdravu porodicu i mislim da je to moja stabilna baza iz koje crpim energiju i samopouzdanje i bez njih mi svi ovi uspesi i dostignuća ne bi ništa značili, dodala je Jelena, koja je od predsednika Bokserskog saveza Srbije Nenada Borovčanina dobila ponudu da se, u skladu sa obavezama, pridruži radu Saveza.

„Volela bih da radom i enegijom vratim zajendici koja je meeni puno dala, ali ne mogu tačno da obećam kada. Ako se kvalifikujem za Olimpijske igre ponuda će morati da sačeka. Daću sve od sebe da odem u Pariz, Nemica od koje sam izgubila u polufinalu EP, podeljenom odlukom sudija, u finalu je pobedila Poljakinju, olimpijsku šampionku. Nas četiri smo rame uz rame, daću sve od sebe da zatvorim tu razliku i nadam se da ću im na Olimpijskim igrama „dati pakao“,

Pre Olimpijskih igara, već u martu sledi šampionat sveta u Indiji.

„Trenutno se više radujem što ću posetiti Indiju, meni je to jedna fascinantna kultura, jedna od najstarijih civilizacija, koju sam oduvek želela da posetim i ako se ne otrujem hranom isprobavajući razne njihove pikanterije obećavam medalju sa SP. Jedna korelacija me stalno prati, kad putujem zarad bokserskog turnira u zemlju kojom sam fascirana uvek ostvarim dobar rezultat, kada idem u zemlju koja mi je dosadna uvek boksujem loše, a pošto sam Indijom fascinirana očekujem i rezultat.“, zaključila je Janićijević.

(Tanjug)

