Jelenić: Spektakl kakav zaslužuju najbolji sportisti sveta

BEOGRAD – Predsednik Vaterpolo saveza Srbije (VS S) Viktor Jelenić izjavio je da mu je veoma drago što će Savez na manifestaciji „Šestorica veličanstvenih“, u okviru prvog kola turnira „Srbija 2022“, iskazati zahvalnost sportistima koji su među najboljima u istoriji.

Na utakmici protiv Italije, koja počinje u 21 čas, od reprezentacije će se oprostiti velikani srpskog vaterpola Filip Filipović, Andrija Prlainović, Duško i Gojko Pijetlović, Milan Aleksić i Stefan Mitrović.

„Drago mi je da naš Savez na ovakav način ispraća igrače koji su to rezultatima, ponašanjem prema nacionalnoj kapici i reprezentaciji apsolutno zaslužili. Želimo da na ovaj način još jednom iskažemo zahvalnost za teško ponovljive karijere“, rekao je Jelenić za zvanični sajt VS S.

Jelenić je za nacionalni tim igrao od 1989. do 2004. godine.

On je pre 18 godina bio u istoj situaciji, na Tašmajdanu je poslednji put nosio reprezentativnu kapicu i tada mu je priređen oproštaj.

„Zbog toga i znam da će subota uveče biti u sećanju ovih momaka do kraja života. To su momenti koji se ne zaboravljaju. Ponavljam sve to zaslužuju. O karijerama sa jedne strane govore vrhunski rezultati, blizu 30 osvojenih medalja, dva olimpijska i svetska trona, broja ekipa i pojedinačna priznanja. Sa druge strane Filip, Prle, Dule, Gojko, Mića i Stefan su igrači koji su ponašanjem, odnosom prema obavezama i životu jedinstven primer mladima. I tu je njihova uloga nemerljiva. Pratio sam ih sve vreme, poslednje cetiri godine i kao predsednik saveza i jedino mi je žao što nisam bio sa njima u Tokiju, da budemo zajedno u momentu kada osvajaju drugo olimpijsko zlato“, rekao je Jelenić.

Ulaznice za meč sa Italijom su rasprodate.

„Siguran sam biće to spektakl kakav zaslužuju najbolji sportisti na svetu“, dodao je prvi čovek VS S.

