Jelenić: Za stanje u Partizanu pitajte klub, a ne igrače

BEOGRAD – Predsednik Vaterpolo saveza Srbije Viktor Jelenić rekao je da pitanjima o stanju u klupskom vaterpolu, nije bilo ni vreme ni mesto da se postavljaju igračima tokom Evropskog prvenstva u Budimpešti.

„Vidim da se opet za vreme EP provlačila tema oko stanja u klubovima, a nije bilo ni vreme ni mesto da se to pita za vreme nekog velikog takmičanja. Opet je izašao problem Partizana. Hteo da iznesem činjenice sa kojima ste možda upoznati, možda i ne, ali to je istina. Partizan ima tri decenije sportski centar na kojem su zatvoreni, otvoreni bazen, lokali… Da li su u poslednjih 15 godina tri puta uradili rekonstrukcije bazena? Zvanično, njihov dug je oko dva miliona evra, nezvanicno oko šest miliona. Kada bismo to uporedili sa fudbalom, onda je to oko 400 miliona, a u košarci bi to bilo oko 40-50 miliona“, rekao je Jelenić na konfreneciji za medije u VS S.

On je dodao i da je VS S već pomogao Partizanu i naveo da bi sada pojedinci trebalo da pomognu crno-belima.

„Ko je odgovran za to što se dešava u Partizan? Država, VS S? Možda sam ja glup, pa ne razumem. To je pitanje za Partizan, a ne za igrače. To je pitanje za rukovodstvo Partizana, to je normano pitanje. Svako treba da ima odgovornost za ono čime se bavi. Imate legalno rukovodstvo Patizana, oni treba da se pitaju u vezi sa svim, da iznesu činjenice“, rekao je Jelenić i dodao da se lično zalagao za pomoć Partizanu.

„Kao veliki Zvezdaš, pozivam da svi koji vole vaterpolo i Partizan, da pomognu Partizanu. Partizanu treba pomoć, Partizan je potreban srpskom vatretpolo. Daj da neko uradi nešto, a ne samo da se priča. Da vas podsetim, kao predsednik Zvezde sam pre četiri godine pomogao Partizanu i doveo im sponzore. Prodavali smo loptice i sladolede sa grbom Partizana i Zvezde i odveo sam gospodina Šoštara kod mog prijatelja sa kojim smo to izveli. Uz to, pitam da li im se već pomoglo? Dobili su duplo više od trayyenog i to uz pomoć predsednika dryyave. Lično sam pomogao Partizanu da dobije obeštećenje za igraca za koga to nije trebalo da dobije. Hajde da još neko pomogne“, rekao je prvi čovek srpskog vatepola.

Jelenić je rekao da je sada VK Partizan potreban konkretan vid pomoći.

„Neka im neko pomogne da plate hotel, neka neko otpiše dugove… To je najvažnije što možemo da uradimo, kao i svi koji vole sport, Partizan i vaterpolo. Na velikim takmičenjima nije ni vreme ni mesto da pokrećemo ta pitanja. Neka se igrači tada fokusiraju na utakmice, prvenstvo. To im je najvažnije“.

On je upitan i u čemu će se ogledati sledeći koraci pomoći klubovima.

„Sve će to da se reši. Strpljenje, ne može sve preko noći. Znate da ovde vaterpolo nije prioritet, da su to fudbal i košarka. Budimo realni, na kom smo mestu? Osvajamo medalje, radimo, borimo se za dryyavu, ali uvek će u fokusu biti veliki sportovi. Polako, nema yyurbe. Molim sve koji vole Partizan da se obrate, da pozovu u Partizan, da vide koja im pomoć treba. To su konkretne stvari. Neka svako uradi šta može“, zaključio je Jelenić.

(Tanjug)