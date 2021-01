Jeziva povreda Bogdana Bogdanovića (video)

Košarkaši Atlanta Hoksa poraženi su od Šarlot Hornetsa između subote i nedelje sa 113:105 i imaju dvostruki razlog za brigu.

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović povredio se u tom meču iskrenuvši zglob desne noge, ali je u istoj situaciji po svemu sudeći povređeno i koleno.

Bogdan je povukao kontru sredinom druge četvrtine pri vođstvu svog tima 44:43. Negde kod sredine terena Lamelo Bol je krenuo da mu ukrade loptu.

Bogdanović je eskivirao taj pokušaj, ali je izgubio kontrolu, sapleo se i povredio, pa su mu saigrači pomogli da izađe se terena.

Šarlot je do pobede predvodio Teri Rozir sa 23 poena, a Pi Džej Vašington i Lamelo Bol su dodali po 22. Najmlađi od braće Bol, koji je nenamerno uticao na povredu Bogdanovića, upisao je tripl-dabl sa 12 skokova i 11 asistencija.

U timu Atlante se istakao Kem Rediš sa 21 poenom, dok je Deandre Hanter dodao 20 poena, a Trej Jang 15, uz deset asistencija.

Trener Atlanta Hoksa Lojd Pirs nije dao dobre nagoveštaje o povredi srpskog igrača Bogdana Bogdanovića i rekao je da ga verovatno očekuje duža pauza.

Hoksi su ubrzo potvrdili da je povreda ozbiljnije prirode, a trener Lojd Pirs da će klub probati da nađe adekvatnu zamenu na poziciji beka.

"We're probably looking at another guy that's probably going to be out for a while," Lloyd Pierce says.

Hawks have listed Bogdanovic as out with a "right knee injury" for now, but we'll likely find out more tomorrow.

— Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) January 10, 2021