Jokić: Daleko je EP, ne razmišljam sada o reprezentaciji

Košarkaš Denvera i srpski reprezentativac Nikola Jokić izjavio je danas da još ne razmišlja o Evropskom prvenstvu i da je trenutno fokusiran samo na NBA sezonu.

„Daleko je Evrobasket. Ne razmišljam o tim stvarima uopšte, o reprezentaciji sada. Nekako pokušavam da se fokusiram na sadašnjost, a to kad dodje… razmišljaću kad dodje“, rekao je Jokić za Glas Amerike.

Jokić očekuje posetu selektora Svetislava Pešića i sportskog direktora reprezentacije Dragana Tarlaća.

„Najavili su mi se, sad sam, da budem iskren, zaboravio datum… Tarlać, koji je moj, da kažem Mačvanin, iz Ridjice blizu Sombora, najavili su se i radujem se njihovom dolasku“, rekao je Jokić.

Denver je trenutno u borbi da izbegne takozvani plej-in na Zapadu – da se plasira do šestog mesta, koje garantuje plej-of. Jokić veruje da Nagetsi treba da budu zadovoljni pozicijom, s obzirom na sve što se dogadjalo tokom ove sezone.

„Neke utakmice koje je trebalo da pobedimo smo izgubili, neke koje je trebalo da izgubimo smo pobedili, tako da smo negde, da kažem, gde nam je mesto, ali treba da budemo srećni i zadovoljni, pogotovo što nemamo neke glavne igrače, što su nam se povredili glavni igrači“, rekao je Jokić.

„Ne samo Džamal (Marej) i Majkl Porter i Pi Džej (Dožer), koga smo kasnije trejdovali, čak i Vlatko se povredio, koga smo koristili jedno vreme, i on se povredio, tako da zadovoljni smo gde smo“, dodao je on.

Jokić je naveo i da ne zna koliko Denver može daleko da dogura bez Džamala Mareja i Majkla Portera Džuniora.

„Sigurno da ti fali Džamal koji je sjajan strelac i Majkl Porter, koji uvek može da da 20-30 poena. To je mnogo poena u rukama koji nam fale, što je u plej-ofu veoma značajno“, rekao je Jokić.

„Bolji tim uvek pobedi u plej-ofu, po meni. Jeste, možeš da ukradeš jednu utakmicu ili dve, ali na kraju pobedi onaj koji je stvarno bolji. Tako da je neko moje mišljenje da… normalno i bez njih ćemo se truditi i pokušati da damo sve od sebe, ali biće mnogo lakše sa njima“, dodao je on.

MVP trka, u kojoj se i ove sezone najčešće pominju Jokić i Džoel Embid, srpskog centra ne zanima previše.

„Ne pratim, nekako to se samo dešava, to je samo nus-pojava. Meni je drago što se nisam opustio, da sam i dalje u dobroj formi. Sad, da li je to 27 ili 24 poena, to može da se promeni. Drago mi je da se ja osećam dobro i da vodim svoju ekipu na najbolji način koji mogu“, rekao je Jokić.

(Beta)

