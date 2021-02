Jokić: Možda najbolja utakmica u mom životu (video)

Nikola Jokić, reprezentativac Srbije i centar Denvera, izjednačio je rekord karijere sa 47 poena i postavio dva poenterska dostignuća u svojoj NBA karijeri u utakmici protiv Jute Džez, tima koji je do duela sa Nagetsima ostvario 11 pobeda u nizu.

Nikola Jokic tonight: 📈 47 PTS

🔋 17-26

🔒 11 REB

✅ W over Utah#MileHighBasketball pic.twitter.com/uVs9ME3VvA — Sideline Sports (@sportsideline) January 31, 2021

Jokić kaže da je prva četvrtina na sinoćnoj utakmici protiv ekipe Jute bila fenomenalna, možda najbolja u njegovom životu.

„Bila je to stvarno dobra utakmica, otvorila se dobro za mene. Baš dobro. Pogodio sam neke dobre šuteve, možda je bila i najbolja u mom životu. Sama ta energija koja me je nosila da igram dalje i eto došlo je do tih 47 poena. Naravno, bitnija mi je pobeda, jer smo igrali protiv Jute, koja je imala jedanaest pobeda zaredom. Deset dana smo bili na putu, testirali se tri-četiri puta, igrali smo a igramo i sutra, pa da kažemo da smo imali razloga samo da odigramo utakmicu, ali nismo i drago mi je što smo pobedili. Mislim da je ovo veoma bitna pobeda za nas“, rekao je Jokić posle meča za RTS.

Nikola Jokic drops 47 | 11 | 5 as the Nuggets end the Jazz 11 game ATS streak Jokic is currently +700 to win MVP pic.twitter.com/zoExkKmBhh — Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) January 31, 2021

Nagetsi već u noći između ponedeljka i utorka očekuju ekipu Detroit pistonsa, a onda putuju u Kaliforniju i u četvrtak igraju protiv Lebrona Džejmsa i Lejkersa, a u subotu protiv Sakramento kingsa.

