Jokić naterao O’Nila da pusti srpski jezik u američkom studiju (video)

Nikola Jokić po navici se dobro družio sa legendarnim Šekilom O’Nilom posle utakmice sa Portland Trejlblejzersima.

Utakmicu između Nagetsa i Blejzersa prenosio je TNT, a kako je Jokić bio najefikasniji i najzaslužniji za pobedu ekipe iz Kolorada, posle meča je bio gost Šekilu O’Nilu, Dvejnu Vejdu, Kendes Parker i Adamu Lefkou.

Jokić i O’Nil imaju dugačku istoriju smešnih intervjua, gotovo uvek je smeh u studiju kada je srpski košarkaš gost, te nije bilo razloga da tako ne bude i ovoga puta.

"Don't do the bad words." 😂@SHAQ struggled with his postgame message to Jokic. pic.twitter.com/WMFAL7yA3O

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 24, 2021