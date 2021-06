Jokić rušio rekorde i nosio Denver do pobede i plasmana u drugu rundu

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su ekipu Portlanda sa 126:115 i time se, ukupnim rezultatom od 4:2 u pobedama, plasirali u sledeću rundu plej-ofa.

It's his 13th playoff game with 30 points, breaking a tie with Carmelo Anthony for second-most in Nuggets NBA playoff history. Only Alex English (18) has more. pic.twitter.com/DBKilh859g

Jokić je ponovo bio najefikasniji i najbolji igrač svoje ekipe sa čak 36 poena, 8 skokova i 6 asistencija.

Tako je Denver ponovo uradio ono što se činilo nemogućim i bez nekoliko ključnih igrača nastavio je da pobeđuje i pobeđuje.

…and one more thing. for those few out there who still argue "MVP should include the playoffs", Jokic just went 50/40/90 that series and would get even more first place votes now than he already did. enough.

— Rob Perez (@WorldWideWob) June 4, 2021