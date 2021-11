Jokić se oglasio posle nokautiranju rivala, ovako se branio (video)

Košarkaš Denvera Nikola Jokić kaže da se oseća loše nakon udaranja u leđa Markifa Morisa iz ekipe Majamija.

Košarkaši Denvera pobedili su Majami 113:89, a ubedljiv trijumf i tripl-dabl učinak Jokića ostali su u senci incidenta u kom je srpski košarkaš dobio isključenje dva i po minuta pre kraja zbog udaranja protivničkog igrača.

Po ko zna koji put, Jokić je naseo na provokacije, ali nikada ovako nasilno nije reagovao na njih

Prvo ga je Moris prljavo potkačio, a onda, kada Markif nije gledao, Jokić ga je s leđa poslao na parket. Malo je nedostajalo da dođe do opšte tuče, kada je sve bilo rešeno i kada je Denveru obezbeđena pobeda tripl-dablom Jokića.

Tako je Somborac upropastio sopstvenu partiju i rizikuje ozbiljnu suspenziju.

U najboljem slučaju ga čeka meč pauze uz novčanu kaznu.

– Bio je to glup potez. Osećam se loše… Bio je to prljav potez i želeo sam da se zaštitim, ali nije trebalo da reagujem na ovaj način… Dešava se. Nije trebalo da reagujem zaista na taj način, ali moram da se štitim i bio je to samo trenutak reakcije i adrenalina – pokušao je da se opravda posle meča neraspoloženi Jokić, koji je više puta ponovio da je to bio pokušaj zaštite u kom je tim ostavio na cedilu.

Jokić je do tog trenutka bio najbolji na terenu sa tripl dabl učinkom od 25 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

