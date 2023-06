Jokić srećan zbog osvajanja šampionske titule u NBA ligi

Košarkaš Denvera Nikola Jokić rekao je da je srećan zbog cele ekipe sa kojom je noćas osvojio šampionsku titulu u NBA ligi i da se taj uspeh gradio godinama, velikim i strpljivim radom.

„Srećan sam zbog svih svojih saigrača. Zbog veterana Deandrea Džordana, Džefa Grina, Iša Smita. Zbog Majkija (Porter), koji je imao tri operacije i pomogao nam je da osvojimo ovu titulu, zbog Džamala (Mareja) koji je takođe imao operaciju (kolena), zbog Kej Si Pija (Kentavijus Koldvel Poup), koji nam je doneo iskustvo osvajanja titule. Srećan sam zbog svih igrača“, rekao je Jokić na konferenciji za novinare.

Denver je noćas osvojio prvi put u istoriji šampionsku titulu u NBA ligi, pošto je u petoj utakmici pobedio Majami sa 94:89 i slavio u seriji sa 4:1.

Srpski centar proglašen je za najkorisnijeg igrača finalne serije.

Jokić je 2014. godine kao 41. pik na draftu došao u NBA, a upitan je kakav je osećaj biti najbolji u ligi, devet godina kasnije.

„Ovo je bilo dugo putovanje, 41. pik… Ali to nije važno. Kada si ovde u Denveru, onda igraš. Ima igrača koji čak nisu ni bili na draftu, pa doprinose pobedama“, naveo je srpski centar.

Na pitanje šta ekipa može u budućnosti, pošto petorica glavnih igrača imaju ugovore na još po dve godine, Jokić je rekao da ne razmišlja o narednoj godini.

„Pitaću trenera da mi da nekoliko nedelja odmora više da se spremim za narednu sezonu. Ovo je trebalo da bude šala, a niko se ovde ne smeje, niste shvatili…“, rekao je Jokić uz osmeh.

„Ne radi se o starterima, već o celom timu. Od prvog dana priprema u San Dijegu, bilo je nešto drugačije. Osetio sam drugačiju energiju i svakog dana sam imao isti osećaj. Po prirodi nisam optimista, ali to mi je dalo nadu da možemo nešto da uradimo“, dodao je on.

Na pitanje koliko je porastao uticaj evropskih igrača u NBA ligi, Jokić je rekao da ima uticaja i da ti igrači doprinose i donose posebne stvari svojim ekipama.

„Došao sam ovde sa 20 godina, Džamal sa 20, 21. Morate da imate srž ekipe i ako želite da budete uspešni potrebno vam je nekoliko godina. Prvo ste loši, onda postanete dobri, a kada postanete dobri morate u nekom trenutku da padnete, da naučite. Iskustvo se stiče. Gubili smo u prvim i drugim rundama plej-ofa. Čak se ni ne sećam, ko se seća? Ali to je proces, koraci koje moraš da pređeš i nema prečica. To je dugo putovanje i srećan sam što smo ovo uradili“, rekao je on.

Jokić je istakao da je ekipa zajedno ostvarila veliki uspeh.

„Izuzetan je osećaj. Ok, osvojio sam titulu, dobro ne ja, mi smo. To nije najvažnija stvar na svetu. Ima mnogo stvari koje volim da radim i to je normalno, niko ne voli svoj posao ili voli. Lažu kada to kažu, ali dobar je osećaj kada uradiš nešto što niko drugi nije verovao osim kluba i igrača“, naveo je.

Upitan je i da li se raduje pobedničkoj paradi u četvrtak u Denveru.

„Kada je? U četvrtak? Ne, moram da idem kući, imam zakazanu trku konja u nedelju. Pitaću Džoša (Krenkea, predsednika i sina vlasnika) da mi obezbedi avion“, rekao je Jokić.

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je u nedelju Rolan Garos, rekordnu 23. grend slem titulu u karijeri, a novinar je upitao da li je ovo velika godina za Srbiju, uz šampionski prsten Denvera.

„Trebalo bi da bude. Sada ću da proverim da li mi je poslao poruku“, rekao je Jokić i pogledao u mobilni telefon.

„Mnogo poruka je stiglo, ugasiću telefon. Sport je nešto što je Srbiju uvek isticalo. Imamo Đokovića, koji je verovatno najbolji ikada, za nas jeste najbolji, sada imamo NBA titlu, ovo je dobar trenutak da budeš Srbin“, rekao je Jokić.

