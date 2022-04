Jokića 31 poen deli od uspeha koji nije ostvario niko u istoriji NBA

Nikola Jokić igra još jednu senzacionalnu sezonu. Centar Denver Nagetsa i aktealni MVP NBA lige na najboljem je putu da ekipu iz Kolorada još jednom uvede u plej-of. U poslednje dve utakmice regularne sezone Denveru će biti dovoljna jedna pobeda kako bi potvrdio šestu poziciju i izbegao igranje u plej-in turniru.

Nikola Jokić had 41 points and 17 rebounds, and four assists on Tuesday night. Jokić is now 31 points away from the very first 2,000-point/1,000-rebound/500-assist season in @NBA history. pic.twitter.com/uJREae99jW

— Crazy Stats (@NBAcrazystats) April 6, 2022