Jokićev dabl-dabl u porazu Denvera, Bogdanović igrač odluke (video)

Košarkaši Denvera poraženi su kod kuće u duelu sa Hornetisma sa 115:107, uz dabl-dabl učinak Nikole Jokića, dok je Bogdan Bogdanović bio igrač odluke u pobedi njegove Atlante nad Filadelfojom sa 98:96.

Nikola Jokic doing most of his damage tonight around the rim, especially on putbacks like the two here.

He's now up to 20 rebounds.#Nuggets #MileHighBasketball pic.twitter.com/MVavOxP3nE

— Joel Rush (@JoelRushNBA) December 24, 2021