Još jedna urnebesna statua fudbalera izazvala lavinu komentara (foto)

Bronzana statua egipatskog fudbalera Mohameda Salaha Galija, koja je otkrivena na međunarodnom skupu mladih u Egiptu, našla se na meti kritika zbog nedostatka sličnosti sa zvezdom Liverpula.

This Mo Salah statue is certainly something… 😂🙈 pic.twitter.com/DPE0k9iBlg

Statuom je Salah ovekovečen u pozi po kojoj je karakterističan da slavi postizanje golova – raširenih ruku, ali nesrazmerno velike glave u odnosu na ostatak tela.

Međutim, na društvenim mrežama mogu se videti komentari da je ova statua sličnija pevaču Leu Sajeru ili Marvu iz serijala „Sam u kući“ nego slavnom fudbaleru.

What is it with footballers and statues?

Ronaldo’s head looked more like Niall Quinn. And now the Mo Salah statue to be installed in Sharm El Sheikh looks more like Marv from Home Alone than Salah.#Salah #LFC pic.twitter.com/Y5Wxv6m3Vi

— OverTheBar (@OverTheBarFB) November 5, 2018