JSD Partizan: Fudbalski klub je naš, a ne dvojice ljudi

BEOGRAD – JSD Partizan naveo je danas u saopštenju poslatom iz Košarkaškog kluba, nakon jučerašnje odluke Fudbalskog kluba da uslovno istupi iz Sportskog društva, da je FK Partizan klub svih partizanovaca a ne dvojice ljudi, aludirajući na Milorada Vučelića i Miloša Vazuru, koji „misle da sa njim mogu raditi šta god im je volja“.

„FK Partizan nije ničija privatna svojina, već postoje pravne norme regulisane Statutom JSD Partizan, na koji način bilo koji klub može da istupi iz Društva. (čl. 24, st.1 dozvoljava istupanje iz Društva, ali po unapred određenim procedurama i uz unapred određene posledice)“, ističu iz JSD Partizan na čijem čelu je odnedavno prvi čovek Košarkaškog kluba Ostoja Mijailović, umesto prvog čoveka FK Partizan Milorada Vučelića.

Za početak, svaki klub koji želi da istupi iz JSD Partizan je dužan da za tako nešto pribavi saglasnost Društva (čl 19, st 2, t. 20) ali i da sa UO JSD Partizan zaključi sporazum o razdrušivanju, podsećaju iz JSD.

„Na taj način se regulišu međusobni odnosi koji se tiču materijalno-finansijske prirode, kao i utvrđuju rokovi za ispunjenje međusobnih potraživanja (čl.24,st.8). Prema Zakonu o sportu (čl. 78, st. 7), svaka statusna promena koja se u nekom Sportskom društvu izvrši suprotno zakonu je pravno ništavna. Isti zakon propisuje i obavezu Sportskog društva koje učestvuje u statusnoj promeni da sačini finansijski izveštaj, a potreban je i izveštaj revizora (čl. 79)“.

„Kuriozitet je da su ove odredbe u Statut JSD Partizan unete na 55. sednici Skupštine Društva koja je održana 31.03.2017, a kojom je predsedavao Milorad Vučelić“, ističu iz JSD.

„Upravo je Vučelić ove promene i predložio uz obrazloženje da se na taj način Statut usaglašava sa Zakonom o sportu iz 2016. godine. Ujedno, to je bila i poslednja Skupština koja je do 12. septembra 2022. održana“.

Treba istaći da je stadion Partizana i vlasništvu JSD Partizan i mogu ga koristiti samo članovi Društva, poručuju iz JSD.

„Klub koji istupi iz Društva, gubi pravo na korišćenje zajedničkog naziva ‘Partizan’ grba JSD Partizan (čl. 24, st.7), samim tim i pravo na korišćenje zajedničke imovine“.

Iz JSD kažu da je skupština JSD Partizan, na kojoj je velikom većinom glasova izabrano novo rukovodstvo, održana u skladu sa zakonom, pred predstavnicima medija u Humskoj 1.

„Stoga se novo rukovodstvo ima smatrati i legalnim i legitimnim bez obzira na to što takvo stanje pojedincima ne odgovara. Prema svemu navedenom, nikakvo uslovno istupanje bilo kog kluba iz JSD Partizan nije pravno moguće, kako prema Zakonu o sportu, tako i prema Statutu Društva. Ono što jeste moguće, to je da ljudi na funkcijama odstupe sa istih ukoliko to žele. Zbog samovolje pojedinaca se kompletno Društvo ne može deliti“, zaključuju iz JSD Partizan.

(Tanjug)

