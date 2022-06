Juventus vraća Berardija?

TORINO – Napadač Sasuola Domeniko Berardi mogao bi karijeru da nastavi u torinskom Juventusu, prenose italijanski mediji.

Čelnici „stare dame“ načinili su prvi korak u vezi transfera i upravu Sasuola pitali za cenu 27-godišnjeg italijanskog reprezentativca. Obeštećenje za napadača Sasuola iznosi oko 30 miliona evra.

Berardi ima ugovor sa Sasuolom do juna 2024. godine. On je bio član Juventusa od 2013. do 2015. godine, ali nije odigrao nijedan meč za torinski klub.

Berardi je za Sasusolo prošle sezone odigrao 34 utakmica i postigao 15 golova uz 13 asistencija.

(Tanjug)

